Канду подгоняет своих партнеров сломать власть

Лучше без отпуска, чем отпуск в тюрьме!

Вполне очевидно, что именно Андриану Канду и его окружению хочется больше всего смены власти - возвращение во власть или, по крайней мере, гарантии от новой власти помогут ему избежать наказания за участие в краже миллиарда (вопрос лишь в степени ответственности - сам факт участия уже давно не вызывает сомнений).

Назначить кого-нибудь ответственным за происходящее (а думать, что со сменой правительства дела в Молдове вдруг резко пойдут на лад, как минимум, наивно) и спокойно сидеть себе дальше в теплом местечке, манипулируя своими новыми партнерами путем шантажа, угроз и геополитических аспектов, как они так любят делать вместе с Плахотнюком. Несмотря на то, что времена меняются, они не готовы пока что переосмыслить свою уже привычную тактику.

Канду так не терпится поскорее спасти себя от вопросов со стороны генпрокурора, что он подгоняет своих партнеров - всех, с кем они, как водится, крутят те или иные хороводы, в зависимости от пожеланий заокеанских "партнеров":

- Дорогие коллеги, граждане нам не простят этой заминки, и наши потомки также предъявят нам счет за то, что в какой-то момент мы не проявили больше решительности, мотивации. Имидж - это важно, красивые слова - это красиво, но пора переходить от дискуссий к действиям, - взывает Канду.

Его беспокойство очевидно - никто не хочет запятнать себя сотрудничеством с партией, которая слишком, слишком явно отдает приснопамятной плахотнюковщиной, и уж тем более никто не хочет связываться с партией Шор. Да, власть это в какой-то степени хорошо, но в данной ситуации важны и средства, а не только цель - мало того, что приходя к власти, приходится уже самому отвечать за все проблемы, которые легко критиковать, сидя в оппозиции, так еще и любого вида альянсы с плахотнюками и шорами неминуемо ударят по рейтингу. Причем очень сильно.

Канду так переживает, что ради смены правительства готов отказаться от отпуска и призывает парламент провести август в работе. К слову, в бытность свою у власти подобного рвения он, конечно же, не высказывал:

- Власть держится на волоске. Я думаю, что парламенту надо работать и в августе. Мы должны воспользоваться этим шансом. Оппозиционным партиям надо работать вместе, с чувством локтя, чтобы вывести страну из оппозиции.

Автор: Дан Дудка