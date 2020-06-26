В Молдове выявили 375 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 25 июня, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1812 тестов, из них 1346 первичные и 466 – повторные. В результате подтвердились 323 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 15 776 человек.

Три случая были импортированы из Румынии, Сербии и Российской Федерации, остальные 372 – результат местной передачи.

Из общего числа сегодняшних случаев 20 – медработники: три врача, 14 медсестер и три работника вспомогательного персонала.

В общей сложности 8765 человек вылечились от инфекции, а 515 – стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу