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Здоровье
В Молдове выявили 375 новых случаев COVID-19
26.06.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 25 июня, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1812 тестов, из них 1346 первичные и 466 – повторные. В результате подтвердились 323 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 15 776 человек. 

Три случая были импортированы из Румынии, Сербии и Российской Федерации, остальные 372 – результат местной передачи.

Из общего числа сегодняшних случаев 20 – медработники: три врача, 14 медсестер и три работника вспомогательного персонала. 

В общей сложности 8765 человек вылечились от инфекции, а 515 – стали жертвами COVID-19.

 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу 


 
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