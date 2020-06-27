Ион Кику: Министров не видно, потому что таков наш подход

Ион Кику не подаст в отставку с поста главы кабинета министров. Нынешний премьер-министр утверждает, что те, которые начнут процесс отставки правительства, должны взять на себя ответственность за новое управление, отмечает IPN.

„Мы уйдем, когда будет назначен новый кабинет министров. Невозможно уйти. Конечно, можно подать в отставку, но на следующий день возвратишься в кабинет и станешь проверять, есть ли деньги на выплату пенсий, есть ли деньги на погашение долгов. Ситуация ухудшится. Зачем мне выбрать себе судьбу таким образом лишь для того, чтобы хлопнуть дверью и через ещё несколько месяцев ответить за все? Инициаторы этого процесса пусть доведут его до конца, изберут новое правительство, пусть возьмут на себя всю ответственность”, - заявил Ион Кику в передаче „Пятница с Анатолием Голя” на телеканале RTR Moldova.

Премьер-министр утверждает, что намеревающиеся отправить правительство в отставку говорят об этом более двух месяцев, но они не возглавят правительство, потому что не готовы справиться со всеми проблемами, которые накопились за последние 30 лет.

„У них нет шансов. Их популярность измеряется в промилле, а не в процентах. Они находились у власти последние десять лет. Им нужен туман в стране. Они не придут к власти, потому что удар слишком велик. Сейчас они должны заниматься кризисом”, добавил премьер.

По поводу ежедневно выдвигаемых в адрес правительства обвинений Ион Кику утверждает, что министры работают. „Тот факт, что их не видно, это наша стратегия. Мы не пиарщики. Мы - нет. Мы не занимаемся пиаром. Мы не умеем делать пиар”.