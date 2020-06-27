Минздрав призвал политиков «не вводить в заблуждение общество»

Представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты призвали «политиков вне зависимости от принадлежности и окраса отказаться от ложных заявлений, которые вводят в заблуждение общество» насчет ситуации с коронавирусом.

Как передает «ИНФОТАГ» директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ отметил на представлении еженедельного отчета об эпидемиологической ситуации в пятницу, что в первую очередь это касается «заявлений о том, что Молдова занимает первые места согласно различным показателям» по распространению и понесенного ущерба от заражения.

«Подобные заявления ни к чему хорошему не приведут. В РМ на миллион жителей приходится 4447 зараженных. Это, конечно, высокий показатель, но не сравнимый с самыми высокими показателями европейской зоны», - считает он.

По данным минздрава, число смертей от COVID-19 повысилось на восемь и достигло 510 человек. По числу смертей на миллион жителей составляет 146 (в Бельгии, которая находится на первом месте в Европе, данный показатель – 839)», а «уровень смертности в РМ составляет 3,3%, и сопоставим с показателями Эстонии, Чехии, Норвегии, и он снижается».

Фуртунэ отметил, что «за последнюю неделю число случаев заболевания возросло на 1,5%». Всего число выздоровевших составляет 8745 человек (56%), активных случаев - 6178, из которых 449 – тяжелые.