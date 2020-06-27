Киртоакэ признал, что в 1990-м году его сокашники водили за нос Москву и грезили объединением с Румынией

Опасения гагаузов и жителей левобережья не были напрасными.

Не так давно, 23 июня, исполнилось 30 лет со дня декларации о суверенитете страны. Можно по-разному относиться к нему, но то, что этот документ лишь усилил скепсис гагаузов и жителей Левобережья к официальному Кишиневу, бесспорно. Все, что там происходило дальше, стало лишь зеркальным отражением политики самого Кишинева, который взял курс на государственный суверенитет. Политики на местах вполне адекватно оценивали перспективы подобного курса и постоянных братаний с гостями с правого берега Прута, несмотря на то, что на официальном уровне в Кишиневе об объединении с Румынией не говорили, предпочитая огибать эту тему.

Но шила в мешке не утаишь - спустя годы многое становится куда более понятным, да и появляются такие болтливые господа, как Киртоакэ, любящие написать пост-другой на эти темы. В честь 30-летия со дня декларации суверенитета Киртоакэ написал в Facebook пост, в котором поностальгировал о былых временах, а также признал, что тогдашние вдохновители унионизма, дорвавшиеся до власти на местах, обманывали Москву и намеренно не говорили о своих истинных целях - полной независимости и объединения с румынами.

Стоит ли тогда удивляться, что в начале 90-х в гагаузском и приднестровском регионе решили самостоятельно оградить себя от перспектив объединения с Румынией? И дело все не в пресловутых "казаках", а в наших же ошибках, просчетах и неискренности. Ну, не конкретно наших с вами, мы-то ситуацию понимаем, а тех, кто принимал решения в самом начале 90-х.