Ренато Усатый "танцует хору" с унионистами: Наехал на участие Молдовы в Параде Победы, "облаял" Россию

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Но пока все без толку, так как Гимпу на него смотрит с брезгливостью, а унионисты вообще за человека не считают. А клиент братьев-румын Ренато Усатый делает немыслимые усилия, чтобы понравиться местным унионистам.
1. Раскритиковал участие наших войск в Параде Победы, как и Гимпу.
2. Облаял Россию за уголовные дела в свой адрес.
3. Промолчал, как и Гимпу, Санду, Нэстасе по поводу 22 июня. Праздновал, видимо, занят был.
4. Разрешил унионистам устроить в Бельцах настоящий шабаш.
Но пока все без толку. Гимпу на него смотрит с брезгливостью. Цыку вообще за человека не считает.
Ренато Георгиевич! Попробуйте зиговать на каждом заседании мэрии.
БОГДАН ЦЫРДЯ
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