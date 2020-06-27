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Ренато Усатый "танцует хору" с унионистами: Наехал на участие Молдовы в Параде Победы, "облаял" Россию
27.06.2020

Но пока все без толку, так как Гимпу на него смотрит с брезгливостью, а унионисты вообще за человека не считают. А клиент братьев-румын Ренато Усатый делает немыслимые усилия, чтобы понравиться местным унионистам.

1. Раскритиковал участие наших войск в Параде Победы, как и Гимпу.

2. Облаял Россию за уголовные дела в свой адрес.

3. Промолчал, как и Гимпу, Санду, Нэстасе по поводу 22 июня. Праздновал, видимо, занят был.

4. Разрешил унионистам устроить в Бельцах настоящий шабаш.

Но пока все без толку. Гимпу на него смотрит с брезгливостью. Цыку вообще за человека не считает.

Ренато Георгиевич! Попробуйте зиговать на каждом заседании мэрии.

Уверен, поможет.

БОГДАН ЦЫРДЯ


 
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