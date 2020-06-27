Помешать Додону выиграть очередные выборы - личная цель Воронина

Почему-то она совпадает с намерениями Плахотнюка... Бывший президент Владимир Воронин еще раз косвенно подтвердил, что выполняет повестку Плахотнюка даже после того, как тот покинул Молдову. Воронин объявил, что сделает все возможное чтобы помешать Игорю Додону добиться второго президентского мандата.

Какой именно у него план, Воронин не сообщает, однако он объявил о готовности "вмешаться в электоральную кампанию". Впрочем, скорее всего, Воронин переоценивает свои возможности - он уже давно не имеет никаких возможностей на что-то повлиять, продав весь свой политический капитал Плахотнюку.

- Есть одиозные личности, из-за которых мы, даже если не хотим, будем вынуждены вмешаться в президентскую кампанию. Чтобы они не остались и не получили новый мандат президента, - переживает Воронин, которого цитирует deschide.md.

Впрочем, по поводу Майи Санду Воронин озабочен еще сильнее:

- Этот персонаж практически не отличается от Гимпу. Она вернет Молдову в лоно Румынии, - добавил Воронин.

Так кто же самый достойный потенциальный президент страны по мнению Воронина? Видимо, Плахотнюк!

Автор: Михаил Генчу