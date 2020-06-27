Граждане Молдовы надеются в этом году уехать на заработки в Россию

В онлайн-опросе НИУ ВШЭ совместно с Институтом социологии ФНИСЦ РАН приняло участие 15% респондентов из нашей страны.

НИУ ВШЭ совместно с Институтом социологии ФНИСЦ РАН провело онлайн опрос трудовых среди потенциальных мигрантов на их родине, включая тех из них, кто вернулся домой до конца марта сего года, сообщает finam.ru.

За последние два десятилетия иностранные работники стали неотъемлемой частью российского рынка труда. В то же время работа в России для миллионов домохозяйств в бывших союзных республиках стала важным источником доходов. Введение режима самоизоляции и приостановка деятельности многих предприятий в России стали сильнейшим шоком не только для тех, кто находился в России, но и для тех, кто собирался приехать в нее в марте-мае.

Каково экономическое положение вернувшихся мигрантов на их родине? Готовы ли они вернуться в Россию в случае снятия ограничений на международные поездки? В какой степени их приезд сдержит страх перед коронавирусной пандемией? Поиску ответов на эти вопросы был посвящен интернет-опрос, в котором приняли участие иностранные граждане, находящиеся за пределами России.

В интернет-опросе приняли участие 1390 человек, не имеющих российского гражданства, проживающих на момент опроса за пределами России и намеренных приехать в Россию в этом году. Среди респондентов 15% составляли граждане Молдовы, 13% - Узбекистана, 12,6% - Киргизии, 10,7% - Белоруссии, по 10,5 - Украины и Таджикистана, 6,8% – Азербайджана, 6,3% - Армении. Практически все респонденты находились в странах своего гражданства.

Как правило, интернет-опрос дает смещение в сторону населения с относительно высоким уровнем образования. Так получилось и в нашем случае: высшее образование имеют 28,7% респондентов, 31,9% - неполное высшее и среднее профессиональное образование.

Метод опроса заставлял предположить, что выборка даст смещение в пользу молодых возрастов, однако этого не произошло. В возрасте от 50 лет и старше находилось почти 20% респондентов, 30% респондентов были моложе 30 лет, другая половина находилась в средних трудоспособных возрастах от 30 до 50 лет. Около 2/3 респондентов - мужчины, что в целом соответствует половой структуре потока трудовых мигрантов в Россию.

Большая часть опрошенных бывала в России, но из них особый интерес представляют те, кто приезжал в Россию для работы или учебы на срок от 3-х месяцев и более. Таковых оказалось 60%. Из них более половины работали в России в 2019 и 2020 гг. Из тех, кто приехал в Россию в первые месяцы 2020 г. не смогли найти работу только 9% мигрантов.

Эпидемия коронавируса и режим изоляции нарушили нормальный ход миграции. Традиционно в начале года въезд в Россию и выезд из нее находятся на минимальном уровне. Большинство трудовых мигрантов приезжают в страну в марте-мае, а возвращаются на родину – поздней осенью и в начале зимы до новогодних праздников. По данным опроса, в 2019 г. вернувшихся на родину в марте было столько же, сколько и в январе, феврале или в апреле, и почти в 6 раз меньше, чем тех, кто вернулся в декабре. В 2020 г. респондентов, уехавших из России в марте, было в два с половиной раза больше числа вернувшихся в январе, и в 3 раза больше числа вернувшихся в апреле. Потеря работы и коронавирусная эпидемия послужили главными выталкивающими факторами из России. Среди тех, кто вернулся на родину в 2020 г., преобладали строители (35%), работники гостиниц и общественного питания (14,7%), работники торговли (12,7%) и транспорта (10%).

Коронавирусная эпидемия, потеря работы и возвращение на родину, ограничение международных поездок со стороны всех государств повлияли на благосостояние семей жителей стран происхождения трудовых мигрантов. Средний заработок трудовых мигрантов в начале 2020 г. составлял 47 тыс. рублей, что в целом соответствует среднему заработку по России согласно Росстату, и заработку трудовых мигрантов в 2019 г. по данному обследованию.

Как показывают результаты прошлых обследований, переводы домой составляют примерно 45% заработка. Сокращение денежных поступлений из России осложняет и без того непростое финансовое положение мигрантских семей. Только 20 % респондентов заявили, что они ни в чем не нуждаются, еще 17,5% надеются продержаться без посторонней финансовой и материальной помощи. Остальные в той или иной степени вынуждены экономить или прибегать к внешней поддержке.

Это касается, как тех, кто никогда не работал в России, так и тех, кто только недавно, в 2019 или в 2020 г., вернулся из нее. Особо сложное положение у тех, кто не работает. Среди тех, кто вернулся домой, в момент опроса (начало июня) работали только 40 % мигрантов, более 50% процентов не работали, 8% учились. С материальными трудностями сталкиваются 75% семьи неработающих респондентов и половина семей с работающими респондентами.

Для значительной части опрошенных улучшение материального положения так или иначе связано с работой в России. Многие из незанятых респондентов указывали, что они не ищут работу в стране пребывания, поскольку ждут окончания карантина и возможности выезда в Россию. Более четверти всех опрошенных надеются приехать в Россию на срок от 3-х месяцев и более в 2020 г. Но из тех, кто работал и учился в России в 2019 и 2020 году, таковых 60%.

В свою очередь, из этого числа потенциальных работников 80% процента уверены, что сразу найдут работу, и 15% спустя некоторое время после приезда, остальные 5% затруднились с ответом. Таким образом, среди тех, кто думает отправиться в Россию на заработки в 2020 г. преобладают люди с опытом трудовой миграции и уверенностью в том, что найдут работу.

ЛИДИЯ ТКАЧ