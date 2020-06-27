Отравиться пестицидами не так уж и сложно в Молдове: за три года 500 отравлений и 19 смертей

Особенно на эти вещества реагируют организмы детей.

Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) предупреждает население об опасности иррационального использования пестицидов. что несет неизбежный риск для здоровья. Их использование людьми, которые не имеют специальной подготовки, или с участием детей, может иметь серьезные последствия.

В последние годы все чаще регистрируются случаи острого отравления пестицидами в группе, особенно часто страдают дети, есть и смертельные исходы. В период 2016-2019 гг. было зарегистрировано 514 случаев острого экзогенного отравления пестицидами, в результате чего погибли 19 человек.

В плане повышения осведомленности населения об опасности иррационального использования пестицидов и избежания риска для человека и окружающей среды в результате их применения, ANSP рекомендует:

Покупать пестициды в специализированных и уполномоченных сельскохозяйственных магазинах;

Использовать продукты обученными лицами, наделенными индивидуальным защитным оборудованием, при строгом соблюдении нормы потребления;

Хранить продукты в оригинальной упаковке, в изолированных и недоступных для посторонних лиц местах.

НИКИТА ЗВЕРЕВ