Новый способ путешествовать по Молдове: супружеская пара объездила страну в доме на колесах

Кругосветка в доме на колёсах. Такой способ увидеть мир выбрала молодая супружеская пара из Молдовы. О своих путешествиях они подробно рассказывают на ютубе, где у них уже почти 60 тысяч подписчиков.

Малайзия, Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Камбоджа, Сингапур — это лишь часть экзотических стран, в которых побывали Луминица и Кости. Их приключения начались в 2016 году.

"Машину мы купили в январе прошлого года. Работы начали в марте, это заняло два месяца. В грузовом отсеке было абсолютно пусто, а я уже закончил с изоляцией, стенами, мебелью", - сказал блогер-путешественник Кости Плэмэдялэ.

На семи квадратных метрах автодома поместились кухня, ванная, спальня и даже рабочий кабинет. В нём пара объездила Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Италию и Румынию. Дальнейшие планы расстроила пандемия, но и в этом нашлись свои плюсы.

"Изначально мы планировали поехать в Монголию, но пандемия расстроила все наши планы. Сейчас мы путешествуем по Молдове. Побывали во многих красивых местах, о которых и не подозревали", - сказала блогер-путешественник Луминица Плэмэдялэ.

Исследовать родную страну пара намерена и дальше.