Сократить аппарат - удлинить змеевик? Вот чем грозит непродуманное снижение поголовья депутатов

Президент Игорь Додон – за сокращение числа депутатов.

- Я предложил эту инициативу еще в 2017 году – сократить число депутатов на треть. Считаю, что это необходимо сделать. В ближайшее время указом будет учреждена комиссия по конституционной реформе, и я буду настаивать, чтобы количество парламентариев было сокращено со 101 до 61 или 71, - заявил Додон.

Идея хорошая, даже отличная. Меньше денег из госбюджета будет уходить в никуда – признайте, что большинство законодателей всех созывов со времен последнего Верховного Совета МССР – это политический планктон. Люди, который ни в чем не разбираются и ни о чем не думают. Им плевать на законы, за которые они поднимают свои пухлые ручонки, и, если кто-то сверху скажет «надо», этот комсомол тотчас ответит «есть», и не пошевели ни одной из распрямленных извилин – а вдруг то, за что они голосуют, в корне неверное для их страны.

Однако стоит заметить, что перед сокращением поголовья депутатов необходимо принять закон, который не только осуждает, но и императивно запрещает переход из одной партии в другую, а не ограничиваться декларациями. Иначе любому амбициозному толстосуму можно будет потратить гораздо меньше средств, чтобы изменить политическую конфигурацию в свою пользу.

Автор: Николай Костыркин