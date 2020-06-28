А вы давно ели мясо? Большинство пенсионеров в Молдове тоскуют по СССР

Большинство пенсионеров Молдовы тоскуют по СССР. Причиной тому – перемены, произошедшие в 90-х.

– Люди были возмущены, что в 90-е они оказались никому не нужны. А сегодня, когда экономика Молдовы - в незавидном состоянии, они получают такие мизерные пенсии. Люди напрямую говорят, что тогда им жилось гораздо более обеспеченно и уверенно. Сегодня многие пожилые сельские респонденты опросов отвечают, что давно досыта не ели мяса, - отметил социолог Виктор Мокану для Sputnik.

По его словам, сегодня в Молдове происходит демографическое тождество, когда число работающих граждан с пенсионерами фактически сравнялось.

– В таких условиях пожилым людям ожидать существенного повышения пенсий вовсе не приходится, а через 7-10 лет сложится ситуация при которой, учитывая отток населения, убеленным сединами людям и вовсе может стать нечем платить пенсии, если не произойдет бурного экономического развития страны, – добавил Мокану.

Уровень прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах варьируется у отметки в 2300-2400 леев. В селах многие пожилые люди получают по 1200-1300 леев. В городе эта цифра едва дотягивает до порога в 2000 леев.

Подготовил Михаил Генчу