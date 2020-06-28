Небезосновательный синдром Фомы: Воронин не верит, что США экстрадируют Плахотнюка

Владимир Воронин не верит, что США экстрадируют Владимира Плахотнюка.

– Во-первых, у него несколько паспортов. Во-вторых, начнем сначала. Почему он оказался именно в США, а не в другой стране? Представитель Америки и все, кто приезжал, осуждали коррупцию, мафию, организованные преступные группировки, и банды, которые 10 лет сидят в парламенте. Есть и те, которые по чуть-чуть отсидели в тюрьме, теперь они опять полезут в бизнес, потому что у нас политика – бизнес, - отметил Воронин в телеэфире.

Почему Плахотнюк оказался не где-нибудь, а в Америке, размышляет экс-президент РМ.

– Это вопрос, на который у меня нет ответа. И потому я сомневаюсь, что будет так, как написали в прокуратуре. Когда спросили посла, почему? Он сказал, что нет вашего представления, - заметил Воронин.

Он считает, что Плахотнюка должны доставить в Молдову, чтобы он ответил за все, что сделал.

Подготовил Михаил Генчу