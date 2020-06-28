Глигор: Есть два сценария - плохой с правительством Кику и катастрофический с его смещением

Возможная отставка правительства Кику и назначение нового остается в центре внимания молдавского истэблишмента. Майя Санду заявила, что PAS не будет голосовать вместе с партией «Шор» против нынешнего правительства. Тем не менее, бывший спикер парламента, лидер партии Pro Moldova Андриан Канду уверен, что в ближайшее время будет 51 голос, необходимый для отставки правительства и назначения другого.

Насколько вероятна возможность отставки Кику и его кабмина? Хватит ли голосов для избрания правительства Платформы DA? Какие встряски нас ожидаютви без того неспокойное время? Об этом шел разговор в ходе передачи «Cutia Neagră» на телеканале TV8.

Снять правительство можно, а вот избрать…

Главный вопрос в нынешней ситуации - не отставка старого правительства, а избрание нового, считает адвокат Штефан Глигор. «Откуда возьмутся без Шора и кучки партийных «туристов» голоса, чтобы избрать неподкупное правительство, задался он вопросом? – Где гарантии, что оно также не будет отправлено в отставку через две недели, даже если там будут, как нас заверяют, неподкупные профессионалы, фамилии которых, кроме кандидатов на пост премьера, не озвучены?».

В условиях массового партийного «туризма» в парламенте, считает Глигор, в случае смены правительства Кику может повториться прошлогодняя ситуация со смещением кабмина Санду. «Если это произойдет, мы можем остаться без правой оппозиции, поскольку граждане разочаруются в Платформе DA и Партии PAS, которые проголосуют вместе с Pro Moldova», - сказал он.

Бывший депутат Вадим Пистринчук разделяет точку зрения Глигора по поводу возможных рисков в случае подобного сценария.

«Никто не хочет голосовать друг с другом, потому что боится потерять свою идентичность, - сказал он. – Но я опасаюсь, что, пока мы обсуждаем возможные сценарии, теряется что-то более важное. На данный момент на всех уровнях в сфере администрирования мы находимся в свободном падении. Понятно, что если бы нынешнее правительство справлялось бы со своими обязанностями в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, проблема партийного «туризма» исчезла бы. Если бы в начале пандемии власть собрала всех за круглым столом для обсуждения ситуации и выработки мер, не возникли бы нынешние проблемы. Мы до сих пор не определились с главными приоритетами в кризисной ситуации. Нет у нас и конкретных путей решения проблем. Молдова – единственная страна в регионе, которая не имеет предложений по поддержке деловой среды в кризисный период».

Взгляд на Кишинев из Бухареста

Румынский аналитик в области внешней политики Юлиан Кифу считает неприемлемой отставку правительства во время кризиса, вместе с тем его можно отправить в отставку, если оно не справляется с ситуацией и не выполняет свои обязательства.

«В парламенте есть большинство, которое может после этого избрать нового премьера и новый кабинет министров, - сказал румынский эксперт. – Обязательное условие – чтобы новое правительство было более компетентным и взяло бы на себя ответственность и предложило решения по преодолению кризиса, связанного с пандемией. С другой стороны, избрание нового правительства в течение трех дней по принципу «все равно проголосуют», несерьезно. Так это будет воспринято внешними партнерами Республики Молдова. Избранное конъюнктурным большинством правительство не будет устойчивым».

Отвечая на вопрос, как получить парламентское большинство для снятия нынешнего и избрания нового правительства, румынский эксперт предложил рассмотреть расклад сил: «Павел Филип вместе с тем, что осталось от фракции ДПМ, имея нескольких министров во власти, понятое дело, не захочет смены правительства. От него продолжат уходить его проевропейские коллеги по фракции, которые не захотят далее разделять проводимую ДПМ политику иопасаются исчезнуть с политической арены».

Кифу не исключил возможность совместного голосования по отставке правительства Кику и избрания нового партиями PAS, DA и Pro Moldova при условии, что последние дадут гарантии, что не имеют какие-либо связи с Владом Плахотнюком. Одной из форм гарантий будет отказ претендовать на должности в новом правительстве до президентских выборов.

Никто не видел ни списка претенентов в министры от DA, ни программы

«Я понимаю, что нынешнее правительство плохо справляется со своими обязанностями в этот нелегкий период, - прокомментировал возможность развития подобного сценария смены правительства Штефан Глигор. – В то же время я не видел списка министров и программы действий правительства, на которое претендует Платформа DA. Они говорят о приоритетах, но не говорят, как собираются их реализовывать. В разгар пандемического кризиса свергать правительство вместе с теми, кто находился у власти, когда украли миллиард из банковской системы Молдовы, отмыли через «ландромат» десятки миллиардов долларов и организовали контрабанду, безнравственно. У нас до сих пор «захваченное» государство без нормальной юстиции, независимых судей, прокуроров и т.д.. Если Партия PAS и Платформа DA согласятся на альянс с теми, кто помогал «захвату» государства, для смены правительства, они потеряют симпатии своих избирателей.

Второй важный момент – даже, если они согласятся проголосовать вместе с Pro Moldova, где возьмут другие недостающие десять голосов для создания парламентского большинства? Получить их можно только продолжением практики партийного «туризма», которую никто у нас не может организовать так хорошо, как Плахотнюк. Беру на себя смелость утверждать, что к Канду и Шору перебежали из ДПМ не по политическим мотивам. Не вижу больших различий между партиями Pro Moldova и Шор в том, что касается участия в краже миллиарда и других противоправных действиях. Где гарантия того, что даже если появятся новые «туристы» из ДПМ и правительство Кику падет, они сдержат обещания и проголосуют за будущее правительство Платформы DA?».

Два сценария: плохой и катастрофический

По мнению Глигора, вероятны два сценария: «Первый – очень плохой, когда правительство Кику продолжит свою работу, второй – катастрофический и продолжительный. Второй сценарий приведет к тому, что Партия социалистов одержит безоговорочную победу на президентских и парламентских выборах независимо от того, когда они произойдут».

Юлиан Кифу назвал «сказками» и «пугалками» размышления Глигора по поводу Влада Плахотнюка и его бывший партийных коллег. Он призвал прагматично подойти к ситуации и решить ее на общеевропейских демократических принципах. «Оставьте за партиями право самим решать, какое правительство должно быть в Кишиневе, - продолжил румынский политолог. – Изберите правительство, а потом занимайтесь нравоучениями. Создайте проевропейское большинство и двигайтесь вперед, если хотите чего-то достигнуть»

«С кем создавать европейское большинство: с ворами, мафиози и криминальными структурами? - прервал его Глигор. – Кто, если не ДПМ и Pro Moldova, дискредитировали идею европейской интеграции?!».

«У вас нет доказательств по этим обвинениям, - возразил румынский эксперт. – Если подобное прозвучало бы на румынском телеканале, последовали бы санкции прокуратуры».

«С каких пор вы являетесь адвокатом Плахотнюка и Шора? - с улыбкой отреагировал Глигор. – То, что вы в Бухаресте называете «сказками», в Кишиневе – реальность».

Перепалку прервала ведущая, спросив румынского эксперта: что делать, если новое правительство будет хуже нынешнего? Кифу уклонился от ответа, вновь переведя разговор в плоскость европейских ценностей и демократических принципов.

Гости студии согласились: ситуация непредсказуема, она в любой момент может поменяться. Впрочем, ничего нового в этом заключении нет. В этом мы неоднократно убеждались на протяжении уже тридцати лет.

Николай МЕНЮК