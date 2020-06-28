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Здоровье
Цены на ряд медицинских услуг снижены
28.06.2020

Тариф на цитопатологическое исследование шейно-влагалищного мазка, в том числе при шейно-вагинальном скрининге, был снижен вдвое, со 125 до 62 лей. Об этом сообщает Национальная медицинская страховая компания. Удешевление обусловлено внедрением автоматического метода проведения лабораторных исследований и использованием высокопроизводительного оборудования при оказании данной услуги, передает IPN.

Поправки, недавно утвержденные правительством в приложении к Решению о тарифах на врачебно-санитарные услуги, опубликованы в Monitorul Oficial.

Стоимость одного сеанса гемодиализа снижена с 2 395 до 1 995 лей, а для сеанса гемодиафильтрации - с 2 645 до 2195 лей.

Услуги предоставляются медицинскими учреждениями, включенными в систему обязательного медицинского страхования и финансируемыми из средств AОAМ.


 
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