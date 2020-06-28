TOП-10 книг, рекомендуемых молдавским политикам в преддверии нового политического кризиса

Новый политический кризис в Молдове с каждым днем все больше очерчивается. А поскольку политики в такое время более склонны к ошибкам, чем обычно, ТРИБУНА решила порекомендовать им 10 книг, которые могли бы заставить их немного по-другому взглянуть на окружающий мир и свои действия.

1). Роберт Пенн Уоррен – Вся королевская рать

Очень полезная книга для политиков, ставящих акцент на «компромат» на оппонентов и которые думают, что как только они нейтрализуют врагов, ничто их не сможет остановить. Таким образом политики получают удар, когда они меньше всего этого ждут, а финал для них трагический.

2). Габриэль Гарсия Маркес– Осень патриарха

Можешь получить все в политике, но, если ты неправильно живешь, это не сможет спасти тебя от смерти в нищете и одиночестве, даже если ты умрешь в собственном дворце. Печально, но полезно для наших политиков.

3). Марио Варгас Льоса – Пять углов

Книга рекомендуется в частности политикам с диктаторскими замашками, которые думают, что лучшая форма управления «железной рукой», наплевав на демократию. Кстати, она также рекомендуется политикам, имеющим соблазн «ударить журналистов по голове битой». Нейтрализуя журналиста, вы далеко не решаете свои проблемы. Наоборот, они множатся, и финал для такого рода политиков является трагичным.

4). Чак Паланик – Призраки

Это могло быть хорошим упражнением для воображения наших политиков. А что было бы, если бы, как и герои романа Паланика, которые хотели стать известными любой ценой, наши политики были заперты в одной комнате в течение нескольких недель без еды. Это привело бы к актам каннибализма?

5). Торнтон Уайлдер – Мост короля Людовика Святого

В романе Уайлдера, мост между Лимой и Куско обрушился в тот момент, когда по нему шли пять путников. Он не обрушился, когда по нему прошли сотни человек, а обрушился именно тогда, когда прошли пятеро путников. В парламенте у нас пять партий с пятью известными лидерами. Вы не думаете, что они сейчас находятся на своего рода мосту Людовика Святого. Кстати, думаю, что нашим политикам может понравиться дилемма героя романа Юнипера: либо мы живем наугад и умираем наугад, или мы живем по плану и умрем по плану.

6). Александр Солженицын – В круге первом

Помимо многих других важных учений, которые предлагает роман Солженицына, считаю, что наши политики в данном случае должны научиться одному – уважению к интеллигенции. Интеллектуалов нужно ценить и создавать для них условия, а не вынуждать их использовать свои умения по чьей-то прихоти.

7). Кен Кизи – Полет над гнездом кукушки

Наши политические дебаты часто напоминают нам о сумасшедшем доме. И даже если скрытый смысл и послание романа Кизи отличается, было бы хорошо, если бы наши политики хотя бы иногда пытались посмотреть на себя со стороны и понять, что для многих избирателей они являются своего рода пациентами из сумасшедшего дома. Может быть, это заставит их изменить свое поведение.

8). Уильям Стайрон– И поджег этот дом

В этом своем романе, Стайрону удается лучше, чем когда-либо обозначить формы проявления добра и зла. Нашим политикам также было бы полезно знать, как это сделать, потому что, в конце концов, их действия отражаются на нас, гражданах.

9). Михаил Булгаков- – Мастер и Маргарита

Когда политический класс худшего качества, а интеллигентность постоянно деградирует, происходит неизбежное – к людям приходит дьявол со своей свитой. Уважаемые политики, можете ли вы вовремя остановиться, а не то завтра по улицам Кишинева пройдут Воланд, Коровьев/Фагот, Бегемот, Азазелло, Абадонна, ведьма Элла и т.д.

10). Чезар Петреску – Воскресенье незрячего

Что должны извлечь политики из этой книги? Что чудес не существует и что люди те, кем они являются. У вас может быть столько иллюзий, сколько вы хотите, но реальность игнорировать не нужно. Ибо «воскресенье незрячего» наступает, когда каждый из нас просыпается, сталкиваясь лицом к лицу к грустной реальности.