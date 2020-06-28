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Здоровье
Новые данные по коронавирусу в Молдове
28.06.2020

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились еще 118 жителей Молдовы.  Общее число пациентов, поборовших коронавирусную инфекцию выросло по стране до 9081 человека, сообщает Министерство здравоохранения. 

В тяжелом состоянии находятся 468 больных, в том числе 30 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние свыше 1180 пациентов - средней степени тяжести.

За последние сутки с подозрением на COVID-19 в столичный центр медицинской сортировки на Молдэкспо были доставлены 40 граждан. 

На утро воскресенья в Молдове зарегистрировано 16 080 случаев заражения коронавирусом. Около 1200 из них выявлены на территории Приднестровья.

Среди заболевших – 2393 медработника, в том числе больше 600 врачей и почти 960 медсестер. 

За сутки от коронавируса скончалось пять пациентов. Общее число COVID-19 увеличилось до 526. От осложнений, вызванных коронавирусом, в столичной больнице Архангела Михаила умерли два пациента – 59-летняя женщина и 76-летний мужчина. В кишиневской клинической больнице №1 умер 72-летний житель Комрата. Жертвами коронавируса стали и 70-летняя женщина из Приднестровья и 74-летний мужчина из Оргеевского района.

Подготовил Михаил Генчу


 
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