Слусарь: ДПМ фактически потеряла еще двух депутатов

Фракция Демпартии практически не может рассчитывать на еще двух депутатов, которые поддерживают социалистов. Это утверждает вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь, говоря о Евгении Никифорчуке и Владимире Андронаки.

Заявления были сделаны в контексте того, что представители Платформы DA ищут необходимые голоса для отставки действующего правительства и назначения другого.

«У Канду 14 голосов, - сказал Слусарь. - В настоящее время у нас нет даже 13 голосов ДПМ. Давайте поясню: два члена ДПМ больше не приходят во фракцию. Они уже с социалистами. Я говорю про Никифорчука и Андронаки. Они не являются членами фракции ДПМ».

«14 голосов от Pro Moldova, 11 от ДПМ, 27 от блока ACUM и, возможно, также от членов ПСРМ», - отметил Слусарь, говоря о голосах, на которые они полагается при голосовании за новое правительство.

Он также подчеркнул, что на голоса фракции «Шор» нельзя полагаться, поскольку будущее правительство не может зависеть от этой партии.