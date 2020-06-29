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Общество
Жители Молдовы устремились на отдых, невзирая на пандемию
29.06.2020

Жара делает свое дело. Республика Молдова во власти зноя, и жара гонит людей к водоемам, в поисках заветной прохлады. Они устремляются туда, невзирая на пандемию и вероятность заражения Covid-19.

Впрочем, они в меру возможностей стараются соблюдать как правила социального дистанцирования, так и элементарные меры предосторожности при нахождении в воде. Тем не менее, в ГИЧС предупредили, что это - опасно:

- Люди, которые все же решили посетить зоны отдыха, особенно бассейны, должны ходить только туда, где есть спасательные станции, - напомнила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Помимо водной опасности, сохраняется и высокая вероятность пожаров:

- Мы призываем людей не поджигать сухую растительность, мусор, потому что при высоких температурах простая искра может привести к пожару, - добавила Пушкашу, слова которой приводит телеканал Publika.


 
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