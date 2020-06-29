29 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
София Ротару столкнулась с финансовыми трудностями
29.06.2020

Певица пострадала из-за коронавируса. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о том, что певица начала испытывать финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

По словам Лаврова, из-за этого были отменены многие ее концерты:

- Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать, - заявил Лавров, слова которого приводит "Собеседник".

Концерт Ротару приносит ей до 100 тысяч евро, обычно она дает по 2-3 концерта за месяц. Трудно сказать, как обстоят у нее дела с накоплениями, но Лавров переживает:

- Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности, - добавил он.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.