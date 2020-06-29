В Молдове зарегистрировали 170 новых случаев заболевания COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 28 июня, за последние 24 часа в Молдове было обработано 987 тестов, из них 706 первичных и 281 – повторных.

В результате подтвердились 170 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 16 250 человек. Все 303 случая – результат местной передачи.

В общей сложности 9081 человека вылечились от инфекции, а 530 стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу