В Молдове зарегистрировали 170 новых случаев заболевания COVID-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
В результате подтвердились 170 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 16 250 человек. Все 303 случая – результат местной передачи.
В общей сложности 9081 человека вылечились от инфекции, а 530 стали жертвами COVID-19.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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