Почему иностранцы выбирают Молдову: они переезжают сюда жить и становятся настоящими патриотами республики

Армия новых жителей республики растет из года в год. Может в масштабах Вселенной переезд на временное или постоянное жительство в Молдову иностранных граждан кажется не таким великим.

Но для маленькой республики, потерявшей более миллиона своих граждан «на полях гастарбайтерства», 5 тысяч новых жителей (временных и постоянных) – это ощутимо.

Как правило, местный житель, рвущийся к благополучию жизни за рубежом, удивленно раскрывает рот: «Вы переехали в Молдову?! Зачем?!» Далее идет очень длинный список аргументов, по которым, в общем-то, красивую, душевную, самобытную страну любить нельзя. Иностранцев удивляет, конечно, такое отношение к родной стране, а еще больше, - грызня и разобщенность, даже по самым мелким поводам. Мы разбились по национальному признаку, языковому, политическому (тут вообще осколки – не собрать), на «воров» и «обворованных», даже на «верящих в опасность Covid-19» и тех, кто считают, что в Молдове, в отличие от всего остального мира, коронавируса нет, так, обычный грипп.

Отходят новые жители республики в сторонку, когда мы ругаемся. А ругаемся мы жестко. Оскорбляя друг друга. Навешивая ярлыки. Не боясь, что унижаем сами себя таким неумным поведением. Ведь обнажить скудоумие у нас считается не позором, а чем-то сродни подвигу. Отходят в сторонку… и наслаждаются жизнью в Молдове. Не понимая, чего нам не хватает. Почему мы не решаем споры и вопросы цивилизованно.

Проведя своеобразный опрос знакомых иностранцев (американцы, турки, греки, французы), удалось выяснить, почему же их влечет в Молдову.

Первое, что они говорят: «Здесь комфортно жить и легко себя обеспечивать». Большинство основали здесь бизнес. Не какой-нибудь многомилионный, а достаточно скромный, в основном, связанный не с «купи-продай», а с предоставлением услуг и производством. Например, один делает сыры, другой руководит школой, третий купил несколько домиков в деревне и сдает их туристам, есть рестораторы. Бизнес для многих открыть легче и дешевле в Молдове, прибыль, конечно, не такая, как за границей у аналогичных предприятий, но на комфортную жизнь хватает.

Не у всех бизнес, некоторые работают в компаниях и организациях, зарплаты – не меньше, чем у молдавских программистов или банковских служащих.

Цены. Они в Молдове все-таки ниже. Если снять жилье где-нибудь в Нью-Йорке начинается от трети того, что может заработать неквалифицированный работник в месяц, то здесь – десятая часть того, что может получать иностранец, или даже еще меньшая доля. Мои знакомые и вовсе в красивом молдавском селе купили дом за 200 евро.

Цены на еду – что-то дешевле, что-то дороже, но в итоге выходит поменьше, чем тратят даже в странах с самыми демократичными ценами. Скромно посидеть в ресторане где-нибудь в Майами (в самом недорогом) – минимум 60 долларов на двоих, у нас можно уложиться в 30 долларов.

Когда начинаешь говорить про несовершенство законов и бюрократию в Молдове, иностранцы парируют: «У нас не лучше». Или коррупция: «А вы не платите взятки, коррупция не будет иметь такой размах». Они не платят. Соблюдают законы. Но признаются, что решать вопросы легче – республика маленькая, всегда найдется знакомый знакомого, который подскажет, поможет.

Некоторые говорят, что у нас спокойно, вот уж это удивило. А не совсем идеальные дороги и тротуары их вообще не сильно волнуют. Кстати, они стараются жизнь вокруг себя делать лучше: спасают наших бездомных собак, разбивают клумбы в общих дворах, не паркуются на тротуарах.

У нас легче стать владельцем недвижимости или участка земли. У нас нет терактов. У нас другая культура, мы – «горячие молдавские» люди, с которыми скучно не бывает. Можно хоть каждые выходные встречаться с друзьями и устраивать барбекю.

Кстати, медицину у нас не критикует только ленивый и иностранец. Если вы в США поломали ногу, готовьтесь разорить страховую компанию тысяч этак на 50 американских долларов. Либо, если нет страховки, – собрать ее вам соберут , а вот дальше – лечение, реабилитация, - сами. Запись к врачу дорого. Больше, чем зарплата неквалифицированного работника. У нас – купил себе полис на год за смешные для иностранца деньги, и ногу тебе «отремонтируют».

А еще Молдова – самобытна. Она сохранила то, что давно потеряли другие страны. У нас в селах делают вино и брынзу, ездят на кэруцах, на каждом «углу» - домашняя еда. А в сельских домах сохранились «каса маре». И множество обычаев и традиций, порой, странных, но таких интересных и необычных!

СПРАВКА «КП»

Только в 2019 году в нашу страну переехали почти пять тысяч иностранных граждан – это на 600 больше, чем в 2018-м.

В основном в Молдову приезжают граждане соседней Украины – в прошлом году их было 919. На втором месте Турция, откуда прибыли более 750 человек. Почти столько же зарегистрировано приезжих из России. Примерно на 30 меньше было иммигрировавших из Румынии.

Большинство иностранных граждан – свыше 1800 – переехали к нам из-за работы. Еще чуть более 1600 – с целью воссоединения или создания семьи. Свыше 650 граждан приехали на учебу, а более 700 – по другим причинам.

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