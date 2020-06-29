Человек недели – Андрей Нэстасе, председатель Платформы Достоинство и Правда

На этой неделе партия «Платформа Достоинство и Правда», во главе с Андреем Нэстасе, была очень активной.

Так, в начале недели председатель Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе изложил 15 приоритетов, которые Молдова должна иметь в контексте эпидемии COVID-19.

Также на этой неделе Прокуратура по борьбе с коррупцией рассмотрела донос Андрея Нэстасе и обращение депутата Юрия Реницэ, которыми они требовали провести расследование обстоятельств, вытекающих из видеозаписей, в которых президент Республики Молдова Игорь Додон получил пакет от бывшего руководителя ДПМ Влада Плахотнюка, в котором, как считалось, находились деньги. Прокуратура решила, что состава преступления нет.

Также Платформа «Достоинство и Правда» выступила с двумя законодательными инициативами – о Национальном фонде регионального развития и пополнении бюджетов местных органов власти 1-го уровня.

Платформа «Достоинство и Правда», в заявлениях для прессы также сообщила о принятии поправки к Закону № 276 о принципах субсидирования для развития сельского хозяйства и сельских местностей.

Партия также провела пресс-конференцию, на которой она обвинила «сепаратистский режим в Тирасполе в использовании пандемии для распространения своего влияния, контроля и безнаказанности на поселения левобережья Днестра».

Также на этой неделе Андрей Нэстасе повторил призыв Платформы ко всем депутатам по проекту вотума недоверия правительству Кику и напомнил, что они публично взяли на себя формирование и руководство новым проевропейским, компетентным и ответственным правительством.

ТРИБУНА уточняет: Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года, в селе Мындрешть, Теленештского района. С 1982 до 1992 года — учился в школе с. Мындрешть, с 1992 по 1993 год – обучался в Университете «Штефан чел Маре», г. Сучава, Румыния, на Факультете истории и географии, а с 1993 по 1997 год обучался в Университете «Александру Иоан Куза», г. Яссы, Румыния, на Факультете права. С 1997 по 2000 год, работает в качестве прокурора, с 2000 по 2002 год — заместителем директора молдавско-германского совместного предприятия.

Имеет лицензию адвоката с 15 ноября 2002 г. В начале 2015 года, наряду с несколькими лидерами единомышленниками, журналистами, юристами, политологами, послами и т.д. участвовал в создании Гражданской платформы «Достоинство и Правда». В декабре 2015 года, некоторые из членов платформы «Достоинство и правда», в том числе и Андрей Нэстасе, присоединились к партии «Народная сила» (ПНС). На внеочередном Съезде ПНС, 13 декабря 2015 г., партия была переименована в партию «Платформа Достоинство и правда», а Андрей Нэстасе был избран председателем партии. 3 июня 2018 года был избран Генеральным примаром муниципия Кишинёв, а результаты выборов были признаны недействительными.

На парламентских выборах, проводимых в феврале 2019 года был избран депутатом Парламента РМ, но отказался от своего срока полномочий в пользу должности министра внутренних дел, которую занимал при правительстве Санду. В настоящее время является председателем фракции Платформа «ДА» в муниципального совета Кишинёва. Андрей Нэстасе женат, у него трое детей.