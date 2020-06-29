Желтый код жары! В понедельник, 29 июня, будет также жарко - больше +32 градусов.

Медики советуют лишний раз из дома не выходить. А синоптики объявили в связи с жарой "желтый код метоопасности". В Кишиневе днем будет до +32 градусов. ночью - +21...+23 градуса. Осадков не ожидается. Преимущественно солнечно. Ветер слабый.

Жара накроет и север республики. Там температура воздуха днем составит +29...+30 градусов. Ночью - +19...+21 градус. Без осадков. Много солнца. И почти безветренно.

На юге Молдовы - до 32 градусов жары днем, в ночное время - +20...+23 градуса. Около полудня возможен дождь, который принесет на короткое время прохладу.