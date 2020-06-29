Европейцы могут оказаться в меньшинстве.

Активные телодвижения депутатов всех фракций молдавского парламента в нынешние выходные в Кишиневе говорят о том, что процесс переговоров не прекращается. И создание новой коалиции не за горами. Но не забываем, что на троих у потенциальных коалициантов мандатов не хватает: 15 (PAS) + 11 (DA) + 13 (ДПМ). Маловато будет. Придется привлекать еще одного союзника. Партия социалистов не подходит. Партия «ШОР» тоже не вариант - мандатов с ней достаточно не соберешь. Остается только партия Канду, успешно отбирающая голоса у тающей на глазах ДПМ. Да, предложения «Pro Moldova» крайне приятные — поддержка проевропейского правительства без предусловий и дополнительных требований.

Совсем недавно подобный негласный союз ACUM-Pro Moldova почти сложился: лишь экстренное вмешательство Брюсселя помешало его созданию. Но как показывает практика, влияние ЕС не абсолютно, а соблазн взять власть здесь и сейчас, уж слишком велик. Не стоит забывать, что любая партия далеко не так монолитна, как кажется. И лидер не всегда может полностью ее контролировать.

В таком разрезе переговоры в нынешние жаркие выходные первый шаг к тому, чтобы свести ДПМ и «Pro Moldova» на пути к назначению нового кабинета министров.

По нашему мнению, лидирующую роль очень быстро займет именно группа Канду, которая умело раскручивается в мощный партийный проект, без которого, по хвастливым словам ее лидера, в молдавской политике - «больше происходить ничего не будет».

И это, скорее всего, недалеко от правды. Можно вспомнить, как ДПМ в свое время умело развалила ПКРМ. Теперь на ее место восходит «Pro Moldova», которая и будет влиять на молдавскую политику.

Свержение правящей коалиции и правительства Кику станет первой значимой победой нового проекта и фундаментом для его дальнейшей раскрутки.

У Демпартии свои интересы. После потери кучи депутатов диспозиция в правящем альянсе явно складывается не в их пользу: 13 мандатов против 37 у партнеров-социалистов. До сих пор у демократов достаточно хлебных мест в различных государственных институтах. Кроме того многие вторые и третьи (а где-то и первые) лица в министерствах пока «демократические». В нынешних реалиях у многих в ПСРМ может возникнуть логичное желание переделить молдавский пирог - «согласно купленным билетам».

Что касается проевропейской оппозиции, то они, всеми силами сваливая кабмин Кику, все еще следуют в фарватере чужих интересов. И все эти нехитрые маневры происходят вопреки мнению европейских патронов, которые уже публично призывают к организации досрочных парламентских выборов в Молдове.

@MVagon