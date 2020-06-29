Какие кроткие и странные люди, они выбирают во власть воров!, - сказал Волшебник.

28 июня, день, когда Родина не начала Великую войну... По итогам специальных консультаций с властями нацистской Германии, 26 июня 1940 года, СССР направил Румынии ультимативную записку, полную вымыслов, цинизма, желания унизить государство, которое он видел уязвимым в военном плане.



„Самая уродливая, дурно пахнущая и отвратительная ложь, выдуманная Кремлём о 28 июня, заключалась в том, что в тот скорбный и проклятый летний день 1940 года мы, бессарабские и буковинские румыны, были спасены и освобождены русскими от безжалостной пяты и ига „румынских оккупантов”. И после распада СССР у триады Лучинский–Воронин–Додон имелась миссия – под видом защиты государственности и построения гражданской нации продвигать сталинский молдовенизм, взращивать ненависть ко всему румынскому, сохранять в Конституции 13-ю статью и осознанно плевать в историю и идентичность собственного народа”, - написал депутат парламента первого созыва, в настоящее время – председатель Экологического движения Алеку Реницэ, который в молодости отсидел в тюрьме за оскорбление созданных Советами идолов.



„Никто не забыт, ничто не забыто” Политическое движение UNIREA и Ассоциация „UNIREA-ODIP” отметили день 28 июня 2020 года – 80-летие присоединения Бессарабии к СССР, состоявшегося 28 июня 1940 года. Активисты возложили цветы к памятному камню жертв советской оккупации на площади Великого национального собрания, организовали флешмоб у посольства Российской Федерации и возложили цветы на Кладбище румынских героев.



Партия национального единства дала старт кампании „Неделя памяти” перед Памятником депортированным, в сквере Железнодорожного вокзала на улице Пьяца Гэрий. Политформирование имеет в виду: первую волну сталинских депортаций –12–13 июня 1941 года; операцию по освобождению Бессарабии от советской оккупации (22 июня – 26 июля 1941 года); 28 июня 1940 года – День советской оккупации Бессарабии; 5–6 июля 1949 года – вторую волну сталинских депортаций.



Чтобы вспомнить об этих трагических событиях и почтить память предков, Партия национального единства запускает историческую кампанию „Неделя памяти”, которая ежегодно будет проходить с 28 июня по 6 июля.



I. События недели вкратце



КРИЗИС ВЛАСТИ



Дискуссии между представителями партий Платформа DA, ПДС и ДПМ, анонсированные 19 июня депутатом Игорем Мунтяну на понедельник, 22 июня, не состоялись. Вовлечённые стороны дали задний ход.



Политическая партия Pro Moldova официально зарегистрирована в Республике Молдова после выполнения всех юридических требований. Венчальный крестник беглого олигарха Влада Плахотнюка, обвиняемого в создании преступной организации, а также в мошенничестве и отмывании денег (в обоих случаях – в особо крупных размерах), уточнил, что партия Pro Moldova выступает за правовое государство.



Известный эксперт Анатол Цэрану считает, что нам следует ждать падения Правительства Кику.



По мнению исполнительного директора Ассоциации внешней политики Виктора Кирилэ, Правительство Кику следует снять, чтобы положить конец этой эпидемии COVID и восстановить экономику.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Депутат от Платформы DA Инга Григориу представила два законопроекта в интересах местных бюджетов, затрагивающих взимание сборов.



Фонд субсидирования фермеров может быть увеличен на 600 миллионов леев вследствие поправки Платформы „Достоинство и правда” к Закону о принципах субсидирования в развитии сельского хозяйства и сельской местности, которая была поддержана парламентской Комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.



Несоблюдение решений Конституционного суда (КС) должно караться более строго. В законопроекте председатель Комиссии по контролю за публичными финансами, депутат от Платформы „Достоинство и правда” Игорь Мунтяну предлагает ввести наказания в виде штрафов в размере около 42 000 леев или до 3 лет лишения свободы.



После того, как четыре депутата-социалиста зарегистрировали в парламенте инициативу, предусматривающую запрет на использование ряда фашистских, расистских или ксенофобских символов, в том числе „серпа и молота”, Партия социалистов заявила, что она категорически против запрета любых символов, связанных с советским прошлым Республики Молдова.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ



Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) приняла решение продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики Молдова до 15 июля этого года. Ограничения сохраняются, вводятся послабления.



На данный момент Республика Молдова является страной с наибольшей частотой положительных результатов тестирования в Европе. У почти 22% людей, прошедших тестирование на COVID-19 в Молдове с начала пандемии, результат оказался положительным, в то время как среднеевропейский показатель составляет менее 8%.



Лидер ПДС Майя Санду заявила, что Игорь Додон распространил новый коронавирус в ходе своих встреч с гражданами в регионах. В то же время Ренато Усатый сообщил, что тесты на COVID-19 ряда сотрудников охраны Игоря Додона недавно оказались положительными.



В Республике Молдова можно ежедневно проводить 4 тысячи тестов на COVID-19, а не менее 2 тысяч, как сегодня, утверждает эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук. Для этого должны быть задействованы все лаборатории Молдовы.



Гуманитарная помощь, предоставленная правительством Польши через Механизм гражданской защиты Европейского союза, 26 июня поступила в Республиканскую клиническую больницу им. Тимофея Мошняги.



Эксперты ADEPT отметили, что очаг заражения среди персонала Национальной армии возник вскоре после того, как 13 июня глава государства подписал указ об использовании Национальной армии в период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения. Эксперты не видят смысла в этом решении.



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



Девять неправительственных организаций из Республики Молдова призывают ввести мораторий на строительство и снос зданий в историческом центре столицы.



СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ



24 июня был введён оранжевый уровень метеоопасности в связи с наводнениями на Днестре, после того, как власти уже приступили к эвакуации десятков домохозяйств, угрозу для которых создали вышедшие из берегов воды Прута. Премьер Ион Кику заверил, что правительство располагает достаточными ресурсами для вмешательства.



Исследование, проведённое правительством четыре года назад, показывает, что наводнения на Днестре и Пруте вызваны вмешательством человека, который слишком глубоко вторгся в долины водотоков и речные поймы.



ЭКОНОМИКА



Международные трейдеры получили доступ к молдавской газотранспортной системе для транзита территории страны в направлении Румынии, Украины и других европейских стран. Стало возможным и снабжение Молдовы газом в реверсном режиме по Трансбалканскому коридору.



В ходе дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ, представитель делегации ЕС в Молдове Гинтаутас Баранаускас отметил, что Республика Молдова добилась прогресса в диверсификации энергетических ресурсов и в том, что касается повышения энергетической безопасности.



По данным Национального бюро статистики, за первые четыре месяца текущего года импорт товаров составил 1,65 миллиард долларов, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



ГРОМКИЕ ДЕЛА



Генеральная прокуратура Республики Молдова заключила соглашение с латвийскими властями о создании совместной группы по расследованию кражи миллиарда. „Это сигнал о том, что расследование кражи миллиарда будет продвигаться вперёд”, - сказал премьер-министр Ион Кику.



ПДС провела акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры после того, как было прекращено уголовное производство по видеозаписи со встречи между Игорем Додоном, Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым в прежней штаб-квартире ДПМ. Учреждение уголовного преследования расценивает эту акцию как попытку „политического давления”.



Дело об оправдании двух бойцов К-1, обвиняемых в убийстве молодого человека рядом с ночным клубом, находится на контроле у министра юстиции.



КУЛЬТУРА



Дом покойного румынского поэта Адриана Пэунеску в селе Копэчень района Сынжерей отремонтирован и превращён в музей румынской литературы.



ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН



Новые незаконные контрольные посты были установлены недавно на въезде в сёла Васильевка, Роги и Коржова, находящиеся под юрисдикцией Республики Молдова. Платформа DA потребовала срочного созыва заседания правительства на тему незаконных постов, установленных в зоне безопасности.



II. События недели подробно



КРИЗИС ВЛАСТИ



Дискуссии между представителями партий Платформа DA, ПДС и ДПМ, анонсированные 19 июня депутатом Игорем Мунтяну на понедельник, 22 июня, не состоялись. Лидер ДПМ Павел Филип сказал, что он не получал никаких приглашений от других партий, и потому не пришёл в парламент. Если бы приглашение было направлено, то руководство партии должно было собраться, обсудить его, принять решение, а затем дать ответ.



С другой стороны, представители ПДС утверждают, что на самом деле именно ДПМ предложила провести встречу, а затем сама же её отложила.



Комментируя сложившуюся ситуацию, лидер „Нашей партии” Ренато Усатый заявил, что „Майя Санду приняла окончательное решение ни в коем случае не голосовать за новую власть... Это рушит планы всем: и тем, кто купил депутатов”, - сказал Усатый.



В то же время примар Бэлць удивился бездействию главы государства в условиях миграции депутатов парламента из одной партии в другую. „Депутатов скупают оптом. Додон кричит об этом по всей стране, депутаты от ДПМ, которые когда-то этим занимались, рассказывают о тарифах. Додон является президентом страны, у него есть НЦБК. Если бы я был даже комиссаром в Фэлешть, то за несколько дней я бы арестовал и тех, кто предлагает деньги, и тех, кто их берёт. Почему до сих пор никто не задержан? Они настолько связаны друг с другом, что не могут сделать ни одного движения”.



Политическая партия Pro Moldova официально зарегистрирована в Республике Молдова после выполнения всех юридических требований. По словам её лидера Андриана Канду, это современная правоцентристская партия, которая считает, что Молдове удастся выбраться из „этого катаклизма, вызванного утратой ценностей и продвижением ничтожеств”. „Действия Pro Moldova направлены на перезагрузку политической системы в ходе досрочных парламентских выборов и создание национальных проектов, которые обеспечили бы устойчивое развитие и европейскую интеграцию страны. В перспективе президентских выборов 2020 года Pro Moldova займёт прагматичную позицию, которая даст стране шанс на новую республику”, - добавил председатель партии.



Венчальный крестник беглого олигарха Влада Плахотнюка, обвиняемого в создании преступной организации, а также в мошенничестве и отмывании денег (в обоих случаях – в особо крупных размерах), уточнил, что партия Pro Moldova выступает за правовое государство.



После того, как ДПМ, ПДС и Платформа DA исключили участие Pro Moldova в возможных дискуссиях, лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что с этого момента ничто не будет происходить в Республике Молдова без участия его политформирования.



Лидер партии Pro Moldova утверждает, что в настоящее время имеются 49 голосов, плюс один независимый голос, за отставку правительства во главе с Ионом Кику. Заявления Андриана Канду прозвучали в контексте того, что Партия действия и солидарности заявила, что она не станет голосовать вместе с депутатами парламентской фракции партии „Шор”.



„Никто не может запретить депутату, в том числе от партии „Шор”, проголосовать за отставку Правительства Кику и назначение другого правительства, ответственность за которое возьмут на себя другие оппозиционные парламентские партии. Очень важна программа правления, которую предложит новое правительство, а именно чёткая программа, которая предполагала бы целый ряд антикризисных мер, и важен состав этого правительства. Единственное наше условие – это наличие чёткого плана и антикризисных мер, а также, чтобы оно действовало как проевропейское правительство”, - отметил Канду.



Известный эксперт в области публичной политики Анатол Цэрану высказал мнение по поводу нынешнего кризиса власти: „Думаю, что продолжится борьба основных политических игроков за максимально успешное позиционирование каждого из них в преддверии осенних президентских выборов, а также весьма вероятных досрочных парламентских выборов в следующем году.



С большой вероятностью нам следует ожидать падения Правительства Кику, которое всё больше доказывает свою управленческую некомпетентность, особенно в управлении пандемическим кризисом и в преодолении международной изоляции государства. Ещё одним аргументом в пользу отставки нынешнего правительства, которым вовсе не следует пренебрегать, является заинтересованность оппозиции в уничтожении административного ресурса Правительства Кику как предвыборного штаба Додона. Социалисты, в свою очередь, форсируют попытки лишить депутатской неприкосновенности некоторых парламентариев из группы Канду и Шора, стараясь тем самым сорвать создание антидодоновского парламентского большинства”, - отметил Цэрану.



В условиях, когда представители Платформы DA ищут голоса, необходимые для отставки нынешнего правительства и утверждения другого кабмина, вице-председатель политформирования Александру Слусарь заявил, что фракция ДПМ практически не может больше рассчитывать на депутатов Еуджена Никифорчука и Владимира Андронаки, которые скорее относятся к социалистам.



„14 голосов от Pro Moldova, 11 – от ДПМ, 27 – от блока ACUM и, возможно, голоса членов ПСРМ”, - продолжил Слусарь, перечислив голоса, на которые он рассчитывает при голосовании за правительство.



По словам исполнительного директора Ассоциации внешней политики Виктора Кирилэ, Правительство Кику нужно снять, чтобы положить конец этой эпидемии COVID. По его мнению, „это правительство доказывает, что не способно справиться, оно не прибегает к внешней, европейской помощи, а именно к помощи методологической и финансовой, внешние партнёры не доверяют этому правительству, диалог крайне недостаточен”. Вторая причина заключается в том, что нужно перезапустить экономику, и это, по его словам, можно сделать не вместе с Россией, а нужна помощь западного мира и, прежде всего, Европейского союза.



Комментируя то, что репутация Партии действия и солидарности и партии Платформа „Достоинство и правда” может пострадать, если они каким-либо образом проголосуют вместе с партией Андриана Канду или партией „Шор”, директор АВП отметил, что „их репутация пострадает, если они прямо возьмут власть в свои руки”. По его мнению, для Платформы DA, ПДС, группы Pro Moldova, Демократической партии не будет никакой опасности, если они достигнут соглашения, создадут правительство технократов, профессионалов, которые не будут заниматься политикой или бизнесом. Кроме того, если они посвятят себя выводу страны из этого серьёзного кризиса и подготовят общество к новым свободным и честным парламентским выборам.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Депутат от Платформы DA Инга Григориу представила два законопроекта, один из которых предлагает, чтобы местные сборы за природные ресурсы (добыча полезных ископаемых, вода, древесина, отпускаемая на корню), в размере 60% от их совокупного объёма, оставались у сёл, коммун, городов, за исключением муниципиев Кишинёв и Бэлць, а 40% этих сборов будут по-прежнему поступать в районные бюджеты.



„Настоящий проект мог бы способствовать росту доходов бюджетов местных органов власти первого уровня примерно на 26,5 миллиона леев и выравниванию районных бюджетов и бюджетов сёл, коммун, городов”, - отметила Григориу.



Второй законопроект предлагает вернуться к первоначальной форме Национального фонда регионального развития, чтобы его размер, утверждаемый Законом о государственном бюджете на соответствующий год, составлял 1% от доходов государственного бюджета, и отменить переводы специального назначения.



Фонд субсидирования фермеров может быть увеличен на 600 миллионов леев вследствие поправки Платформы „Достоинство и правда” к Закону о принципах субсидирования в развитии сельского хозяйства и сельской местности, которая была поддержана парламентской Комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Если этот проект будет принят и на пленарном заседании парламента, то, начиная с 1 января 2021 года, финансовые ассигнования бюджета в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности составят не менее 3% бюджетных расходов, заявил заместитель председателя парламента, депутат фракции Платформа DA Александру Слусарь.



Несоблюдение решений Конституционного суда должно караться более строго. Такое мнение высказал председатель Комиссии по контролю за публичными финансами, депутат от Платформы „Достоинство и правда” Игорь Мунтяну. Он предлагает ввести наказания в виде штрафов в размере до 42 000 леев или до 3 лет лишения свободы.



„В разные годы КС пришлось столкнуться с целым рядом примеров несоблюдения своих решений, которые имели серьёзные последствия для поведения граждан”, - заявил депутат.



Так, Игорь Мунтяну зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс (№ 985 от 2002 г.) и Кодекс конституционной юрисдикции (№502 от 1995 г.) в целях назначения ответственности за умышленное несоблюдение заключения и постановлений КС.



Мунтяну предлагает ввести штрафы в размере от 32 500 до 42 500 леев, от 180 до 240 дней неоплачиваемых общественных работ или до 3 лет лишения свободы за невыполнение и злонамеренное неисполнение постановлений КС.



После того, как четыре депутата-социалиста зарегистрировали в парламенте инициативу, предусматривающую запрет на использование ряда фашистских, расистских или ксенофобских символов, в том числе „серпа и молота”, Партия социалистов заявила, что она категорически против запрета любых символов, связанных с советским прошлым Республики Молдова.



Авторы проекта, который предусматривает и применение наказаний за продвижение тоталитарной, расистской или ксенофобской идеологии, социалисты Василе Боля, Гайк Вартанян, Никита Цуркан и Виталий Ефтодьев, объявили, что они отзывают свой проект для его пересмотра.



Президент Игорь Додон вынес предупреждение „диссидентам”: „вы не смотрите, что вы подписываете?” и подчеркнул, что „никто не запретит коммунистическую символику до тех пор, пока я являюсь президентом, и я не позволю, чтобы это случилось”.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ



Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) приняла решение продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики Молдова до 15 июля этого года, с возможностью продления данного срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.



Спустя три месяца после первых мер государства по борьбе с пандемией, НЧКОЗ утвердила „Общие правила, касающиеся мер по профилактике инфекции COVID-19” и „Руководство по мерам по профилактике инфекции COVID-19 на рабочем месте”.



В указанный период власти разрешают проводить массовые собрания однократного характера с участием менее 50 человек, с соблюдением мер защиты общественного здоровья и с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учёта мероприятия, содержащего фамилии, имена, IDNP, номера телефона, адреса электронной почты, домашние адреса участников. Собрания, однако, нельзя проводить возле государственных учреждений, учебных заведений, больниц или других мест с повышенным риском заражения.



Это же решение НЧКОЗ предусматривает возобновление, начиная с 1 июля текущего года, всех видов экономической деятельности, за исключением лагерей отдыха и ночных клубов, с соблюдением общих мер защиты общественного здоровья.



Лидер ПДС Майя Санду заявила о наличии доказательств того, что Игорь Додон, пренебрегая мерами по борьбе с COVID-19, распространил новый коронавирус на своих встречах с гражданами в регионах.



В то же время Ренато Усатый сообщил, что на прошлой неделе тесты на COVID-19 ряда сотрудников охраны Игоря Додона, в том числе начальника его охраны Лилиана Филипова, оказались положительными. Тем самым, приняв участие в параде в Москве, Додон поставил под угрозу жизнь и здоровье ряда иностранных официальных лиц и глав государств, таких как Владимир Путин и Александр Лукашенко.



В свою очередь, президент Игорь Додон отреагировал, что „за весь период с начала пандемии у нас был только один положительный случай COVID-19 в рамках администрации президента. В Службе государственной охраны были подтверждены пять–шесть случаев COVID-19. Ни в одном из этих случаев заражение не произошло на рабочем месте. В моём окружении нет людей, заражённых COVID-19”, - отметил Додон.



На данный момент Республика Молдова является страной с наибольшей частотой положительных результатов тестирования в Европе. У почти 22% людей, прошедших тестирование на COVID-19 в Молдове с начала пандемии, результат оказался положительным, в то время как средний показатель в Европе составляет менее 8%.



Директор Евразийской зоны ВОЗ, доктор Ханс Анри Клюге отметил, что в число 11 стран, в которых ускоренное распространение вируса привело к значительному росту заболеваемости, входит и Молдова, помимо Швеции, Украины, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Косово. По его словам, если власти каждой из этих стран не возьмут под контроль эту волну роста, то их медицинские системы рухнут. Несмотря на предупреждения о грядущей второй волне, Клюге заявил, что ВОЗ ожидает, что в большинстве стран в течение лета количество новых случаев постепенно снизится.



В последние несколько недель частота положительных результатов тестирования в нашей стране увеличилась, приближаясь в некоторые дни к 30 процентам. Например, в четверг почти 26 процентов проведённых тестов оказались положительными (375 из 1.456).



В Республике Молдова можно ежедневно проводить 4 тысячи тестов на COVID-19, а не менее 2000, как сегодня, утверждает эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук. И это в условиях, когда Республика Молдова является страной Европы с наибольшей частотой положительных тестов, в последние недели эта цифра растёт.



По словам Аллы Токарчук, следует задействовать все лаборатории Молдовы, в результате чего тестовая способность увеличится.



„Лаборатория НАОЗ способна обрабатывать 1000 тестов за сутки, остальные лаборатории могут обрабатывать ещё 1000. Но имеются дополнительные возможности. У нас есть группа лабораторий в каждом районе с оборудованием для выявления туберкулёза. С их помощью можно проводить и тестирования на COVID”. Глава НАОЗ Николае Фуртунэ ответил на это, что массовое тестирование молдавских граждан стало бы „пустой тратой тестов.... Я лично, как эпидемиолог, не испытываю никаких угрызений совести по поводу того, что было сделано до сих пор”, - прокомментировал Фуртунэ.



Пять спецмашин с гуманитарной помощью, предоставленной правительством Польши через Механизм гражданской защиты Европейского союза, прибыли в Республику Молдова 26 июня: они привезли защитные маски, перчатки, защитные экраны, защитные комбинезоны и дезинфицирующие средства – на общую сумму около 121 тысячи евро. Пожертвование встретили в Республиканской клинической больнице им. Т. Мошняги. „Можно сказать, что нам, странам-членам ЕС и ВП, удалось сделать хорошее дело. То, что мы видим сегодня, – это результат всеобщих усилий. Во-первых, это желание польского государства предоставить в эти трудные моменты помощь странам Восточного партнёрства, у которых есть европейское будущее, и которые способны воплотить в жизнь эту европейскую судьбу”, - отметил посол Польши в Республике Молдова Бартоломей Зданюк по случаю мероприятия.



После того, как депутат Штефан Гацкан поделился новостью с некоего сайта, в которой говорится, что пандемии коронавируса не существует, депутат Раду Мариан обвинил своего коллегу по парламенту в распространении вымыслов и дезинформации граждан. Впоследствии Штефан Гацкан удалил статью со своей страницы без каких-либо объяснений.



В начале отчётной недели Республика Молдова заняла 18-е место в мире среди стран, имеющих самую высокую смертность, вызванную вирусом COVID-19. Коэффициент смертности, при расчёте на один миллион жителей, составлял 133,3, говорится в исследовании, проведенном statista.com. И это после того, как ранее, по данным, представленным директором Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ, Молдова имела в среднем 107 смертей на один миллион жителей, занимая, тем самым, 12-е место среди европейских стран.



Эксперты ADEPT отмечают, что очаг заражения среди персонала Национальной армии возник вскоре после того, как 13 июня глава государства подписал указ об использовании Национальной армии в период чрезвычайного положения в области общественного здоровья. Эксперты не видят смысла в этом решении.



Во-первых, согласно Кодексу о правонарушениях, представители армии не обладают статусом констатирующих агентов. В борьбе с COVID-19 этот статус имеют полиция и Национальное агентство общественного здоровья. Во-вторых, в период чрезвычайного положения Министерство внутренних дел задействовало личный состав в количестве около 9 000 полицейских для осуществления надзора за соблюдением мер защиты от распространения COVID-19, и никаких жалоб от МВД на отсутствие у него достаточных сил для решения проблем не поступало.



В то же время информация о деятельности сотрудников полиции по борьбе с COVID-19 имеется только за период с 20 марта по 9 мая. Начиная с 10 мая, такая информация больше не публикуется. Только за указанный период имеется информация и о проверке соблюдения ограничений в общественном транспорте, утверждают эксперты.



В свою очередь депутат парламентской оппозиции Петру Фрунзе утверждает, что пассажирский транспорт является самым опасным источником заражения новым типом коронавируса. И „если бы правоохранительные органы в будние дни, утром и вечером, проводили осмотр пассажирских рейсов, обслуживающих крупные населённые пункты в радиусе 50 км от Кишинёва и Бэлць, то они выявили бы забитые до отказа транспортные средства, которые являются очагами заражения”. Предложенное депутатом решение заключается в увеличении числа рейсов.



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



Девять неправительственных организаций из Республики Молдова призывают ввести мораторий на строительство и снос зданий в историческом центре столицы. Они обратились с публичным призывом к Кишинёвскому муниципальному совету, правительству и парламенту страны. В мае 2019 года в секретариате парламента был зарегистрирован законопроект о введении моратория на выдачу разрешений и проведение строительных работ в муниципии Кишинёв. Однако в феврале 2020 года этот документ был отозван из парламента.



СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ



24 июня был введён оранжевый уровень метеоопасности в связи с наводнениями на Днестре, после того, как власти уже приступили к эвакуации десятков домохозяйств, угрозу для которых создали воды Прута, вышедшие из берегов в северных районах Бричень и Единец, где также действует оранжевый уровень метеоопасности. На Днестре в период с 24 июня по 2 июля ожидается повышение уровня воды на некоторых участках вплоть до 3,4 метра, с выходом воды на пойму. Под угрозой находятся сельскохозяйственные угодья и населённые пункты, расположенные в низинах, включая ряд зон отдыха.



На реке Прут, в северо-западных районах страны, власти эвакуировали 24 домохозяйства. В ходе посещения гидроэнергетического узла „Костешть-Стынка” премьер Ион Кику сказал, что правительство располагает ресурсами в резервном фонде для вмешательства в случае необходимости. В городе Унгень местные власти выразили обеспокоенность тем, что уровень воды в Пруте угрожает одному из кварталов города.



Исследование, проведённое правительством четыре года назад, показывает, что наводнения на Днестре и Пруте вызваны вмешательством человека, который слишком глубоко вторгся в долины водотоков и речные поймы. Несмотря на наличие дамб для защиты населённых пунктов от наводнений, ущерб от этих стихийных бедствий растёт из года в год. Только наводнение 2010 года в районе Хынчешть привело к убыткам в размере почти 40 миллионов долларов.



ЭКОНОМИКА



После декабря 2019 года, перед лицом опасности возможного отсутствия транзита российского газа через Украину в 2020 году, были проведены необходимые работы для того, чтобы обеспечить возможность снабжения Молдовы газом в реверсном режиме через Трансбалканский коридор.



В настоящее время международные трейдеры получили доступ к молдавской системе транспортировки природного газа с целью его транзита через территорию страны покупателям из Румынии, Украины и других европейских стран. По словам Moldovagaz, это стало возможным благодаря соответствующим рамочным контрактам, которые были одобрены Наблюдательным советом компании. Доступ международных трейдеров к газотранспортной системе, а также к разделению предприятия „Moldovatransgaz” осуществляется в соответствии с III-м энергетическим пакетом ЕС.



На данный момент зарегистрированы заявки на транспортировку природного газа в направлении Гребеники–Кэушень от девяти трейдеров, с общим объёмом 0,586 миллиона кубометров в день, и в направлении Кэушень–Гребеники, в реверсном режиме, от двух трейдеров – с объёмом 4,23 миллиона кубометров в день.



В ходе дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ, представитель делегации ЕС в Кишинёве Гинтаутас Баранаускас отметил, что Республика Молдова добилась прогресса в диверсификации энергетических ресурсов и в том, что касается повышения энергетической безопасности.



Чиновник заявил, что Европейский союз, наряду с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, готовит амбициозную программу обеспечения энергоэффективности общественных зданий, прежде всего больниц. В её реализацию будет вложено в виде гранта 50 миллионов евро. Чиновник подчеркнул, что инвестиции в чистую и устойчивую энергетику приносят более высокий уровень благосостояния и рабочие места. Они также сфокусированы на решении социальных и экологических проблем в период восстановления после пандемии.



За первые четыре месяца этого года импорт товаров составил 1,65 миллиарда долларов, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Согласно данным Национального бюро статистики, большая часть импорта товаров была поставлена автотранспортными средствами (85% от общего объёма импорта), за ними следуют стационарные транспортные объекты (5,9%), железнодорожный (4,3%), воздушный (2,5%), морской (1,7%), самоходный (0,4%) транспорт и почтовые отправления (0,2%).



Импорт товаров из стран Европейского союза составил 777,6 миллиона долларов (на 13,3% меньше, по сравнению с январём – апрелем 2019 года), на его долю приходится 47,1% от общего объёма импорта.



Импорт товаров из стран СНГ составил 411,9 миллиона долларов (на 17,5% меньше), что эквивалентно 24,9% от общего объёма импорта.



Значительный разрыв в динамике молдавского экспорта и импорта привёл к накоплению за четыре месяца дефицита торгового баланса в размере 826 миллиона долларов, что на 106,7 миллиона долларов (-11,5%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



ГРОМКИЕ ДЕЛА



Генеральная прокуратура Республики Молдова заключила соглашение с латвийскими властями о создании совместной группы, целью которой станет расследование кражи миллиарда. Об этом с большой долей сарказма заявил премьер-министр Ион Кику в конце заседания правительства от 24 июня. „И последний момент, который, думаю, обрадует 99,9% населения, в меньшей степени тех, кто вчера, как я понял, обзавёлся партиями. Генеральная прокуратура Республики Молдова заключила соглашение с властями Латвии о создании совместной группы по расследованию кражи миллиарда”.



Имея в виду партию Pro Moldova, он отметил: „Поздравляем тех, кто создал вчера новую партию, это подарок от нас на крестины партии. Это – сигнал о том, что расследование кражи миллиарда, из-за которой у нас образовалась дыра в 12–15% от валового внутреннего продукта, и которая принесла нам известность во всём мире, будет продвигаться вперёд. Расследование этого преступления серьёзно продвинется после создания этой совместной группы с участием прокуроров из РМ и Латвии”.



Партия действия и солидарности провела акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры, будучи недовольна решением учреждения прекратить уголовное производство по видеозаписи со встречи между Игорем Додоном, Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым в бывшей штаб-квартире ДПМ. „Мы протестуем потому, что Прокуратура не начала расследование в отношении Игоря Додона, и мы задаёмся вопросом: почему Стояногло (Александр Стояногло, генеральный прокурор – прим.ред.) не желает навести порядок? Решение было принято очень легко, не были допрошены люди, которых нужно было допросить”, - объяснили протестующие.



В свою очередь, учреждение уголовного преследования расценивает эту акцию как попытку „политического давления”. Андрей Нэстасе заявил, что он обжалует постановление Генпрокуратуры.



„Дело двух обвиняемых – бойцов К-1, которым молдавское правосудие помогло выйти сухими из воды, – подтверждает, что эта сфера всё ещё тяжело больна”, - написал на Фейсбуке министр Фадей Нагачевский после того, как в пятницу, 26 июня, суд оправдал двух бойцов К-1, обвиняемых в убийстве молодого человека возле ночного клуба.



Он объявил, что обратится в дисциплинарные органы судей и прокуроров для проверки действий судьи и прокурора, которые вели это дело. Прокуратура сектора Рышкань муниципия Кишинёв потребовала приговорить обоих бойцов К-1 к 15 годам лишения свободы.



КУЛЬТУРА



Дом покойного румынского поэта Адриана Пэунеску в селе Копэчень района Сынжерей был отремонтирован и превращён в музей румынской литературы. Это произошло после того, как ассоциация Еврорегион „Сирет–Прут–Днестр” приобрела дом, в котором жил Пэунеску. Здесь будет храниться часть принадлежавших ему вещей, а также его поэтические сборники.



Стоимость работ превышает 70 тысяч евро. В двух небольших комнатах дома можно будет увидеть колыбель, в которой рос Адриан Пэунеску, а также его сборники его стихотворений. Дом-музей должен открыть свои двери для посетителей в конце июля. Во дворе обустроена сцена, на которой будут проходить музыкальные и поэтические фестивали.



ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН



Новые незаконные контрольные посты были установлены недавно на въездах в сёла Васильевка, Роги и Коржова, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова. На заседании ОКК от 25 июня споры сосредоточились и на 37 незаконных постах, установленных сепаратистскими властями вокруг подконтрольных им населённых пунктов, а также на препятствовании военным наблюдателям из состава Смешанных миротворческих сил выезжать на место для документирования нарушений в соответствии с правилами.



Представители Тирасполя заявили, что посты были установлены в связи с пандемией коронавируса, они заверили специального представителя Действующего председателя ОБСЕ Томаса Майра Хартинга, который несколько дней назад совершил визит в Кишинёв и Тирасполь, в том, что посты будут убраны сразу же, как только ситуация с COVID-19 окажется под контролем. С другой стороны, некоторые утверждают, что президент Игорь Додон уступил три населённых пункта непризнанным властям левобережья Днестра.



В этом контексте председатель района Дубэсарь Григорий Филипов, представитель Партии социалистов, заявил 16 июня, что эти три населённых пункта „числятся, что они находится в Приднестровье, они – у них на учете, поэтому мы не можем взять на себя никаких обязательств”. В то же время, по его словам, решение об этом было принято президентом Республики Молдова Игорем Додоном и тираспольским лидером Вадимом Красносельским.



Платформа DA заявила, что сепаратистский режим использует пандемию для расширения своего влияния и потребовала срочно созвать заседание правительства на тему незаконных постов, установленных в зоне безопасности.



ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ТЕМЫ



Переформатирование власти желают осуществить руками тех, кто уже обжёгся на ядовитых альянсах – с одной стороны их обхаживают, с другой – на них давят. Как же они поступят в условиях неспособности обеспечить стратегическое информирование на нескольких направлениях?



Власти настаивают на том, что они применили эффективные инструменты для борьбы с пандемией, но ситуация в Республике Молдова сопоставима лишь с худшими результатами в мире. Почему Молдова находится в „красном списке” как на Востоке, так и на Западе?\

Как реализуются принятые правительством решения о восстановлении экономики, о поддержке малого и среднего бизнеса, населения?

Что думают делать и что могут сделать власти в плане организации летнего отдыха детей, отпусков их родителей в условиях плохих результатов управления кризисом?

Юрие Витион, IPN