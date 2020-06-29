Эксперт назвал главную причину высоких цен на жилье в Кишиневе

Карантин и пандемия внесли свои коррективы в развитие отечественного рынка недвижимости. Данная сфера прошла своеобразный стресс-тест, который выявил все сильные и слабые стороны рынка и его участников, считает председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

Хорошая новость в том, что сегмент продаж не будет испытывать простоя. Пусть и в меньшем объеме, чем прежде, но новые квартиры продаются, отметил собеседник в комментарии радиостудии Sputnik (https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200629/30751590/expert-nazval-glavnuyu-prichinu-vysokikh-tsen-na-zhile-v-chisinau.html).

"Самая большая проблема - нехватка новых участков для строительства. Из-за этого цены на жилье в Кишиневе высокие. Если бы город развивался не только в центре, но и "вширь", то ситуация с ценами была бы совсем иной", - подчеркнул Сопивник, добавив, что от активности строительства зависит и развитие экономики.