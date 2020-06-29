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Экономика
В Молдове катофель заметно подешевел
29.06.2020

В Молдове за неделю цены на картофель обвалились до $0,26-0,31 за килограмм. Причиной тому - давление растущего предложения картофеля нового урожая.

Молдова осталась практически единственной страной из мониторинга проекта, где все еще присутствовали относительно крупные партии прошлогодней продукции, предлагающейся в среднем по $0,21 за килограмм.

В то же время в Беларуси цены снизились до $0,17-0,34 за килограмм, а в Польше местная продукция подешевела до $0,15-0,20 за килограмм, сообщает портал EastFruit.

Подготовил Михаил Генчу


 
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