Кишинев и пандемия: коронавирус стройке не помеха

Строительный бизнес пережил в Молдове некий стресс-тест.

Причиной тому – пандемия коронавируса, и этот период выявил все сильные и слабые стороны рынка и его участников, считает председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

По его словам, сегмент продаж не будет испытывать простоя – пусть и в меньшем объеме, чем прежде, но новые квартиры продаются.

– Самая большая проблема - нехватка новых участков для строительства. Из-за этого цены на жилье в Кишиневе высокие. Если бы город развивался не только в центре, но и "вширь", то ситуация с ценами была бы совсем иной, - подчеркнул Сопивник в комментарии радиостудии Sputnik.

Он добавил, что от активности строительства зависит и развитие экономики.

Нам же остается сказать, что, будь у местных властей на протяжении последних лет 20-ти больше «пороха в пороховницах», то столица получила бы реальный шанс развиваться гармонично, и все были бы довольны – и застройщики, и граждане. Однако в этом сегменте, равно как и во всем, что касается Молдовы, до сих пор хвост управляет собакой, а не наоборот.

Подготовил Михаил Генчу