Новая версия e-Factura выйдет 1 июля

Новая версия автоматизированной информационной системы создания и обращения электронных налоговых накладных (SIA) „e-Factura” будет запущена в промышленную эксплуатацию 1 июля текущего года, сообщает Центр информационных технологий в области финансов (ЦИТФ) в пресс-релизе, цитируемом IPN. По данным ЦИТФ, переход будет осуществляться путем передачи данных из SIA „e-Factura” в новую версию системы, с 00.05 до 09.00.

С 1 июня текущего года ЦИТФ начал этап тестирования новой версии системы „e-Factura”. В настоящее время в процессе тестирования участвуют 224 пользователя из 117 организаций. В то же время ЦИТФ запустил в начале июня цикл бесплатных онлайн-тренингов для налогоплательщиков - юридических лиц по использованию новой версии системы „e-Factura”. До сих пор было проведено 24 семинаров, в которых приняли участие более 600 специалистов, участвующих в процессе выдачи и учета электронных налоговых накладных, большинство из которых из центральных и местных органов власти.

Система „e-Factura” представляет собой современное информационное решение, которое заменяет традиционный механизм выдачи и учета налоговых накладных. Система предоставляет возможность проверки электронных налоговых накладных, данных пользователей, изменения даты поставки и выдачи счет-фактур, а также автоматически осуществляет расчеты для всех ячеек налогового счета, говорится в сообщении, опубликованном ЦИТФ.

Желающие получить доступ к SIA „e-Factura” могут сделать эту автоматически через систему „Личный кабинет налогоплательщика” на портале https://www.sfs.md.

С 2014 года, когда была запущена SIA „e-Factura”, и до сих пор число налогоплательщиков, использующих эту систему, выросло более чем до 50,3 тысяч, представленных в системе более чем 176 тыс. пользователями. За первые пять месяцев 2020 года к системе „e-Factura” получили доступ более 4,9 тыс. пользователей.