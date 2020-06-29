Лже-Санду наводнили Facebook

Майя Санду предупредила, что у нее в соцсетях появились клоны.

Она предполагает, что поддельные страницы были созданы ее политическими оппонентами. Причем, фейк-аккаунты рекламируют конкурс, в результате которого граждане могут получать деньги.

– Несколько поддельных страниц распространяют ложные сообщения от моего имени в связи с конкурсом, в котором победителям будут давать деньги. Это подделка! Единственная страница, где я общаюсь с вами, – это Майя Санду, где рядом с ней синий кружок. Со стороны политических оппонентов мерзко обманывать бедных людей из-за желания добавить еще 0,001 процента к опросам. Ситуация в стране уже очень трагическая. Если у вас есть деньги и вы не знаете, что с ними делать, пожертвуйте их больницам, где люди умирают каждый день. А армию троллей лучше отправить на что-нибудь полезное, например, волонтерство в больницах и селах. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы помочь как можно большему количеству людей не быть обманутыми. Я также призываю вас сообщать о поддельных страницах, – написала Майя Санду на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу