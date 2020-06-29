Игорь Додон – лидер народного доверия среди кандидатов на президентские выборы

Половина граждан Молдовы готовы переизбрать нынешнего президента на второй срок - таков результат опроса. Если бы выборы президента республики Молдова состоялись в ближайшие дни, Игорь Додон стал бы безоговорочным лидером среди избирателей страны.

Почти 49% граждан готовы отдать за него свой голос – это означает, что каждый второй гражданин доверяет своему президенту. Второе место уверенно занимает Майя Санду, за которую готовы отдать свой голос 26,8% избирателей.

Третий «любимец» народа Андрей Нэстасе набрал бы 7,5% голосов избирателей. Ренато Усатый смог бы набрать всего 5,6% в избирательной гонке за президентское кресло.

Экс-премьер Павел Филип пользуется доверием народа на уровне 2,6% голосов. Бывший оргеевский мэр, сбежавший из Молдовы после падения режима Демпартии, набрал бы не более 2% голосов.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов по телефону в период с 20 по 27 июня 2020 года с погрешностью не более 3%. На вопросы отвечали 1 127 граждан Молдова из различных населенных пунктов страны.

Автор: Михаил Генчу