Визит Путина в Молдову, возможно, состоится в 2020 году - Додон

Владимир Путин может посетить Молдову в текущем году. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, этой осенью в Кишиневе может состояться региональный форум, на котором будет подписан ряд соглашений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

В форуме могут принять участие президент России Владимир Путин или премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава государства Игорь Додон рассказал в интервью «Россия 24».

– За год отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией значительно улучшились. Существует платформа для обсуждения на уровне президента, а также на уровне правительства. На 2020 год запланировано несколько совместных мероприятий. Например, мы хотим провести осенью региональный форум и обсудили возможность приезда премьер-министра Российской Федерации или президента Владимира Путина в Республику Молдова, а также подписание нескольких двусторонних соглашений, – сказал Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу