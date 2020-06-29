Наш ответ Волочковой: Невероятный шпагат молдавской певицы Гордиенко вызвал оторопь

Еще немного и посрамленная балерина будет завидовать нашей землячке. На днях молдавская певица Наталья Гордиенко похвасталась в социальных сетях своей прекрасной растяжкой.

"Растяжка - обязательныи атрибут всех моих тренировок без исключения.

Я с детства занимаюсь танцами и это огромныи плюс - растяжка у меня отличная. Это, кстати, очень помогло мне при родах. Я считаю, нет "деревянных" людеи , все могут усовершенствовать свою гибкость. Даже тяжелоатлеты обязательно начинают или заканчивают тренировки упражнениями на растяжку.

Такие демотиваторы появились в септи.

Растяжка- это не только гибкость тела, но и его красота. Вы можете восстановить тонус мышц и укрепить мочеполовую систему. Также, это имеет жиросжигающии эффект и помогает предотвратить ряд травм, так как укрепляет мышцы и делает их более эластичными. Людям с проблемным позвоночником - то что доктор прописал! Не затягиваи те, растягиваи тесь и будьте здоровы!" - написала Наташа.

А мы сравнили ее растяжку со шпагатом известной балерины Анастасии Волочковой. И вот, что можем сказать: наша Наташа ничем не хуже! Более того, еще каких-то 30-40 градусов и она Волочкову догонит. А там, глядишь, и перегонит! Вперед, Наташа!

ЛИДИЯ ТКАЧ