Во вторник в Молдове будет очень жарко: местами возможны грозы Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/vo-vtornik-v-moldove-budet-ochen-zharko-mestami-vo-1239006

В Молдове установилась изнуряющая жара.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 30 июня, сохранится жаркая погода с температурой выше +30 градусов Цельсия. Ночи также станут заметно теплее. Атмосферное давление будет в пределах нормы, возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Кроме того, на всей территории республики ближе к полудню ожидаются грозы с резким усилением северо-западного ветра, так что зонт завтра будет совсем не лишним.

В северных районах республики в ночные часы термометры покажут от +17 до +20 градусов по Цельсию, днем будет от +27 до +30 градусов выше нуля. Порывы ветра будут достигать 12-13 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе ночью ожидается от +18 до +21 градуса, днем – от +28 до +31 градусов Цельсия. Дожди с грозами и усилением ветра синоптики обещают ближе к полудню.

На юге Молдовы температура воздуха днем будет держаться у отметки +30…+32 градусов Цельсия – здесь также ожидаются грозовые дожди и ветер порывами до 12 м/с. Ночью будет не на много прохладней – от +19 до +22 градусов.

Снижение температуры на пару градусов в последующие сутки большого облегчения не принесет, более того, к концу недели в Молдове ожидается до +23 градусов ночью и до +34 градусов в дневные часы.