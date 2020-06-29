Данные последнего опроса: Партии, которые войдут в парламент в случае возможных выборов...

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент РМ, то на голосование могли бы прийти более 65% населения – как показывают данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, за период с 20 по 27 июня 2020 года на выборке из 1127 респондентов, сообщает ТРИБУНА.

Так, согласно опросу, 65,8% уверенны, что явятся на выборы, возможно пойдут – 17,7%, возможно не пойдут – 7,8%, уверены, что не пойдут – 6,4% и не знают – 2,3%.

На вопрос – если бы в следующее воскресенье организовали парламентские выборы, за какую партию они бы проголосовали, респонденты отметили: ПСРМ – 35,9%, ПДС – 19,8%, Платформа ДА – 5,2%, НП – 4,5%, ДПМ – 2,9%, ПШ – 1,7%, ПКРМ – 1,5%, Партия «Pro Moldova» – 1,3%, другая партия – 0,9%, не знаю, не отвечаю – 15,9% и не будут голосовать – 10,4%.

Проанализировав данные общего числа лиц, решившихся голосовать, таблица показывает, что в парламент войдут четыре партии: ПСРМ – 48,7%, ПДС- 26,9%, Платформа ДА – 7,0% и НП – 6,1%. При этом ДПМ соберет 3,9%, ПШ – 2,3%, ПКРМ – 2,0%, партия «Pro Moldova» – 1,8% и другая партия – 1,2%.

В этом контексте, на вопрос, как они считают, состоятся ли в 2020 году в РМ досрочные парламентские выборы, положительно ответили 26,3%, отрицательно -58,3% , им все равно – 11,8% и не знают – 3,6%.

Андриана Кептине