Pro Moldova и партия "Шор" обсудили необходимость отставки правительства

Парламентская группа Pro Moldova сообщает, что после запуска открытого приглашения "для всех парламентских партий, ответственных за определение приоритетов антикризисного правительства", первые дискуссии состоялись сегодня, 29 июня, с депутатами Партии "Шор”, передает IPN.

„Предложение PRO включает ряд неотложных мер для поддержки санитарной системы, экономики, образования, юстиции и социальной сферы. Предложения по реформе и законопроекты, которые должны быть внесены в повестку дня парламента в срочном порядке, призваны улучшить катастрофическую ситуацию в стране, а также оказать немедленную поддержку людям, которые пострадали больше всего в период пандемии”,- говорится в сообщении на странице Pro Moldova в Facebook.

В то же время партия "Шор" объявляет в пресс-релизе, что первый раунд дискуссий был организован „для отставки нынешнего правительства, контролируемого Игорем Додоном, и формирования нового профессионального кабинета министров с жизнеспособной программой правления, способной остановить последствия экономического кризиса и кризиса в медицинской сфере”.

Партия уточняет, что „было установлено, что из-за плохого управления ситуацией правительство Додона-Кику втолкнуло страну в экономический кризис, последствия которого становятся все более заметными и затрагивают все больше граждан": "В этих условиях депутаты партии „Шор” и Pro Moldova подтвердили необходимость отставки нынешнего правительства, потерявшего политическую поддержку, доверие граждан и любую внешнюю поддержку.

Кроме того, стороны согласились с тем, что необходимо сформировать вместе с представителями других оппозиционных парламентских политических формирований другое правительство, отвечающего и находящего решения для непосредственных и долгосрочных потребностей Республики Молдова и ее граждан".