Виноградари будут корчевать виноградники и сажать бананы

В Ренийском районе Одесской области Украины начинают выкорчевывать виноградники. Причин две: засуха и отсутствие рынка сбыта, с тревогой сообщают местные СМИ.

Фермер из села Плавни Николай Гецой собирается выкорчевывать плантацию в 16 гектаров. Фермер Степан Булгаров рассказывает, что намерены корчевать прекрасные виноградники и он, и его друзья в селе Котловина. Неужели в условиях потепления климата и неблагоприятной политики власти в Бессарабии будут возделывать субтропические культуры, спрашивают аграрии?

Фермер из Рени Константин Маджар (на фото) на своем участке в качестве эксперимента посадил бананы. «Идет глобальное потепление, меняется климат, - говорит он. - У меня давно растет инжир, уже посадил гранат, киви, хурму. Экспериментирую с бананами».

Маджар - уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Молдовы, выпускник тираспольского сельскохозяйственного техникума имени Фрунзе. По окончании одесского сельхозинститута работал в родном селе главным агрономом. Потом переехал в Ренийский район, где ему удалось районировать лучшие сорта молдавских орехов. С родины Константин Михайлович привез в совхоз «Придунайский» полторы тысячи саженцев орехов шести сортов.

Но наивысших успехов Маджар добился в выращивании винограда. Начал работать на семи сотках в 90-е годы, потом купил соседние участки, которые люди побросали из-за массового воровства урожая. В начале 2000-х Константин Михайлович побывал в Германии и Франции, изучал опыт европейских виноградарей. Привез норвежский пластификатор для прививки черенков – а потом запатентовал свой сплав, который по качеству превосходит лучшие иностранные составы и к тому же дешевле. С этим виноградным сплавом работают и многие молдавские фермеры.

Мажар получил дипломы украинского национального института виноградарства и виноделия имени Таирова «За самую лучшую гроздь» и «За самую нарядную гроздь». Фермер из Рени рассказывает, что мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса и получить приз в размере 100 тысяч евро.

«В Крыму проводился конкурс на самую большую гроздь, - вспоминает Константин Михайлович. - В тот год у меня одна гроздь налилась так, что достигла веса 7,9 килограмма. Я ее снял, уложил в большую коробку и поехал. По дороге в Симферополь заехал к старому товарищу. Сели, поужинали, выпили… Ну и «распечатали» ту гроздь. На конкурсе парень из Новой Каховки представил гроздь весом 3,6 килограмма, она оказалась самой большой. А рекорд Гиннеса - 3,9 кило, приз – 100 тысяч евро».

64-летний Маджар первым в Одесской области начал выращивать сорт кишмиш по европейской технологии, этого винограда у него 14 сортов. Выращивает около двухсот сортов, многие вывел самостоятельно. Освоил европейскую арочно-тоннельную технологию: лоза растет на штамбе, кусты переплетаются, образуя арку.

Но в этом году Одесская область может остаться без урожая, а в перспективе – еще и без виноградников. Фермеров ждет банкротство, заявил глава областной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook. Засуха, какой не было с 1947 года, катастрофически ударила по урожаю, добили аграриев проливные дожди с наводнениями. Масштабы проблемы пугают. Прошлогодний урожай Одесской области - 3,7 миллиона тонн овощей и фруктов, в этом году ожидают не более миллиона тонн. Ситуация стала настолько критической, что областная администрация направила несколько обращений за помощью в правительство. Решений пока нет.

Подготовил Ион СТОЙКА