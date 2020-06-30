Чебан сообщил о потерянных муниципалитетом 1600 участках

На этой неделе генеральный примар Ион Чебан представит информацию о 1600 земельных участках, которые были потеряны кишиневской примэрией.

Об этом столичный градоначальник сообщил в социальной сети в рамках еженедельного видео. Как отметил Ион Чебан, он обнаружил это недавно, и данные свидетельствуют о значительном ущербе.

Кроме того, у примэрии Кишинева имеется много не взятых на баланс участков, и виновным придется за это ответить. Генпримар потребовал от ответственных лиц из примэрии сообщить обо всех зданиях и землях, которыми владеет муниципалитет. Чебан отметил, что эти здания должны быть использованы.

На прошлой неделе в собственность муниципалитета были возвращены два острова на озере в парке La Izvor.

Ранее мы писали о результатах аудиторской проверки соответствия исполнения бюджета и управления публичным имуществом Главным управлением жилищного и коммунального планирования Кишинева (DGLCA) в 2018-2019 годах. Эксперты Счетной палаты указали на неэффективность управления муниципальным имуществом в столице в 2018-2019 годах.

Подготовил Михаил Генчу