Чебан сообщил о потерянных муниципалитетом 1600 участках

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Общество
На этой неделе генеральный примар Ион Чебан представит информацию о 1600 земельных участках, которые были потеряны кишиневской примэрией.
Об этом столичный градоначальник сообщил в социальной сети в рамках еженедельного видео. Как отметил Ион Чебан, он обнаружил это недавно, и данные свидетельствуют о значительном ущербе.
Кроме того, у примэрии Кишинева имеется много не взятых на баланс участков, и виновным придется за это ответить. Генпримар потребовал от ответственных лиц из примэрии сообщить обо всех зданиях и землях, которыми владеет муниципалитет. Чебан отметил, что эти здания должны быть использованы.
На прошлой неделе в собственность муниципалитета были возвращены два острова на озере в парке La Izvor.
Подготовил Михаил Генчу
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