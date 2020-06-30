Румынские политаналитики принялись усердно отбеливать Плахотнюка

Хороший человек, оказывается! В последнее время вызывает все большее удивление и одновременно умиление то, как румынские политические аналитики принялись отмывать имидж Влада Плахотнюка. Нет, год назад, когда его режим пал, некоторые политические силы косвенно и напрямую также высказывались в пользу Плахотнюка, но тогда это представлялось как "маргинальное мнение" от самых коррумпированных и сомнительных политиков.

Сейчас, однако, в поддержку опального олигарха высказываются буквально все - например, бывший советник Бэсеску Юлиан Кифу, известный в Румынии "геополитический аналитик", по сути своей - русофоб на довольствии Госдепа. В очередном выпуске программы Cutia Neagra на телеканале TV8 Кифу оказался в числе приглашенных на эфир, наряду с Владом Пистринчуком из ЛДПМ и Штефаном Глигором из PAS. Кифу, разумеется, "вещал" посредством скайпа, но это не помешало ему вступить в перебранку с Глигором - именно на тему разборчивости в возможных будущих альянсах.

Если Глигор высказался категорически против любых связей с Pro Moldova, новым проектом Плахотнюка, то Кифу убеждал в том, что, дескать, такой альянс необходим, да и вообще, Pro Moldova хорошие ребята, коли против них нет ничего доказанного. Шор, дескать, да, к нему есть вопросы в связи с приговором суда первой инстанции, а вот Плахотнюк, Канду - они же чистые люди!

Такая постановка вопроса вызвала ироничный смех Глигора, который спросил Кифу, неужели ему из Бухареста виднее, чем и как промышлял Плахотнюк все эти годы. В общем, согласия в этом вопросе у них не обнаружилось.

В другой публикации на deschide.md Кифу, рассуждая на тему политической ситуации в Молдове, расставил акценты так, что Представил Плахотнюка как человека, остановившего мифический "ландромат" и арестовавшего виновного - то есть Платона. Хороший он человек, оказывается! То, что везде в своей публикации Кифу использует словосочетание "режим Додона" (а это, напомним, первый по сути президент Молдовы в 21-м веке, выбранный всенародным голосованием) - это так, мелочи.

Общая идея публикации Кифу - это истерия на тему "Додон должен уйти прямо сейчас, немедленно". Анализируя историческую ретроспективу, Кифу называет события 7 апреля 2009 "протестом, приведшим к репрессиям и казням", Филат, оказывается, ничуть не был олигархом - а всего лишь политиком и жертвой, а кредиты от России (или кого-либо кроме МВФ) он называет "утопией". В целом же приправленный множеством сложных, как кажется Кифу, "измышлизмов" текст оставил ощущение хаоса и кучности - все вместе и сразу, но ничего по сути, кроме воплей и стонов и требований от "проевропейских сил" срочно оставить в сторонке свои разногласия и "дружно спасти страну". Слышали-слышали, уже тысячи раз за последний десяток лет - про "спасение страны".

Другой эксперт, некий Кристиан Хрицюк, который и ранее высказывался по поводу событий в Молдове, сейчас излучает оптимизм - он считает, что в сентябре в Кишиневе будет "проевропейское правительство". Его радует это прежде всего в перспективе борьбы за президентство - Хрицюк очень хочет, чтобы Санду стала президентом Молдовы и дает ей советы как, взяв в свои руки правительство, увеличить свои шансы на президентство. Итак, в советы по тому, как выиграть в "честной демократической борьбе" - увеличить количество избирательных участков в Европе:

- În primul rând s-ar putea crea un număr mai mare de secții de votare în diaspora, în Italia, în Spania, în România, acolo unde sunt foarte mulți cetățeni care împărtășesc valorile europene.

Maia Sandu trebuie să fie rațională, să înțeleagă că așa cum arată configurația electoratului rămas în Republica Moldova, matematic ea pleacă cu șansa a doua. Fără voturile din diaspora este foarte greu să câștige. Mulți cetățeni care fac parte din electoratul Maiei Sandu au migrat către un trai mai bun. Pe ei trebuie să îi capacitezi, dar să le oferi și șansa de a vota, să le ușurezi acest proces, - пишет Хрицюк.

- "В первую очередь надо открыть больше избирательных участков для диаспоры, в Италии, в Испании, в Румынии, там, где много граждан, разделяющих европейские ценности. Майя Сандудолжна быть рациональной и понимать конфигурацию ее электоральных кругов. Без диаспоры ей будет трудно выиграть. Многие, кто составляет электорат Санду, уехали из страны в поисках лучшей жизни. На них она и должна рассчитывать, но им надо дать шанс проголосовать, облегчить этот процесс", - перевод.

На деле это означает вот что - голосовать должны люди, многие из которых тридцать лет назад были в рядах первых, кому не терпелось получить независимость и порвать с "проклятым советским прошлым любой ценой". Ввергнув своей кипучей, но бестолковой деятельностью страну в то, чем она живет уже почти 30 лет, они поразъезжались по заграницам и, посмотрев, "как люди живут", считают себя нынче более умными и светлыми, чем те, кто остается в Молдове.

Между прочим, находясь вне Молдовы, работают они отнюдь не на экономику Молдовы, в то время как те люди, которые остаются в стране, как-никак, трудятся на экономику страны, благодаря им она живет, и в этом нет никакой патетики. К тому же, если почитать комментарии в социальных сетях, то именно уехавшие за границу соотечественники чаще всего пишут оскорбительные посты в социальных сетях, отмечаются самыми безапелляционными заявлениями, и, как правило, все до единого ненавидят Россию, считая ее виновником всех бед Молдовы. Это встречается настолько часто, что можно говорить о системности.

Интересно, кстати, какая бы поднялась истерика, если бы подобные советы властям в Кишиневе давали российские эксперты, и как долго все эти прорумынские и румынские деятели смаковали бы "вмешательство Москвы"!? А что насчет вмешательства Бухареста? Бревна не видим?

Автор: Дан Дудка