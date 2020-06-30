«Пожиратели миллиардов выползают из нор»: Кику о встрече группы Канду-Шор

Премьер–министр Ион Кику обнародовал сумму денег на казначейских счетах.

В настоящий момент на счетах казначейства остается более 8 млрд леев. И это после выполнения правительством всех обязательств. Как подчеркнул глава кабмина, сейчас на счетах казначейства денег вдвое больше, чем на тот же период прошлого года.

Сто касается состоявшейся сегодня встречи группы Канду-Шор по обсуждения отставки правительства, то именно этот факт, по его мнению, особенно привлекает «пожирателей миллиардов»

- После того, как подавляющее большинство обязательств государственного бюджета на этот месяц были выполнены, остаток денег, доступных на казначейских счетах, составляет более 8 миллиардов леев. Это вдвое больше, чем в прошлом году...

Между тем, я вижу, как пожиратели миллиардов выползают из нор, готовые попытаться еще раз. Еще бы – счета полны…, - отметил Ион Кику на своей странице в Facebook.