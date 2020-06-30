Судьбу Плахотнюка решит… Ангола

В первых числах июля этого года комиссия по контролю за файлами (ККФ) Интерпола рассмотрит «кейс» Плахотнюка.

Скрывающийся в США беглый олигарх убежден, что ему удастся избежать объявления в международный розыск. Об этом Плахотнюку сообщили его американские партнеры.

Решение в ККФ принимается представителями Молдовы, России, США, Финляндии и Анголы. Поскольку власти Молдовы и России осуществляют уголовное преследование Плахотнюка, их представители голосовать не могут. Таким образом, судьбу беглого олигарха решат представители США, страны ЕС – Финляндии, а также Анголы.

Друзья Плахотнюка в Америке и Европе утверждают, что Интерпол в лице представителей США и Финляндии защитит его интересы. При необходимости к ним присоединится представитель Анголы.

По мнению независимых экспертов, если это произойдет, то Интерпол окажется в крайне неудобном положении.

Плахотнюк, объявленный Госдепартаментом США и лично его главой Помпео 13 января этого года «коррупционером», продолжит свою преступную деятельность, свободно перемещаясь по миру. В первую очередь он намерен посетить Румынию.