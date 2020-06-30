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Семья
В Одессе боятся, что молдаване привезут им коронавирус в огромных количествах
30.06.2020

Депутат Верховной Рады Александр Горенюк выразил обеспокоенность ростом заболеваний в нашей стране.

Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Александр Горенюк, представляющий в парламенте Одесскую область, выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в соседней Молдавии. Его слова приводит интернет-издание «Таймер»

На прошлой неделе на Украине был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у более, чем 1 тысячи человек. Общее число заболевших в стране — более 43,2 тысяч. В Молдове этот показатель равен более 16 тысяч.

По словам украинского депутата, граничащей с Молдовой Одесской области стоит обратить внимание на рост заболеваемости коронавирусом в этой стране.

- Это же все будет двигаться в нашу сторону… Это в статистике может отразиться, — сказал Горенюк. - Южные районы Одесской области могут вскоре снова попасть под жесткие карантинные ограничения.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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