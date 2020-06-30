Партия "Шор" обещает обратиться в Конституционный суд из-за "Орхейленда"

Партия "Шор" обратится в Конституционный суд с запросом о законности действий чрезвычайной комиссии общественного здоровья, связанных с закрытием парка "Орхейленд". Об этом заявил на брифинге в парламенте депутат от формирования Денис Уланов. По его словам, это решение является политическим и не имеет ничего общего с мерами по борьбе с новым коронавирусом.

Как заявил Денис Уланов, фракция опротестует несколько пунктов 58-й статьи Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем, которые относятся к действиям Национальной комиссии общественного здоровья в период чрезвычайного положения.

Cоветник премьера Виталий Драганча считает, что некоторые депутаты пытаются политизировать ситуацию вокруг "Орхейленда": "Я бы призвал всех депутатов, в том числе партии "Шор", воздержаться в этот период от политических игр и понять, что их узконаправленные политические действия ведут к серьезным социальным проблемам".

Между тем, согласно сообщению Генерального инспектората полиции, санитарное разрешение для работы парка истекло еще 25 мая. Тем не менее парк развлечений продолжает работать, ставя под угрозу общественное здоровье. В свою очередь, депутат партии "Шор" Марина Таубер утверждает, что все документы в порядке.

В воскресенье после решения Комиссии общественного здоровья полицейские и карабинеры заблокировали вход в "Орхейленд". Туда пришли мэр города, несколько депутатов Партии "Шор" и местные жители. Между ними и правоохранителями начался конфликт, в ходе которого стражей порядка обвиняли в незаконных действиях.