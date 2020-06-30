Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на море, в Украину...

Где проходить экспресс-тест на ковид, почему при любом результате вас заставят пройти 14-дневную обсервацию и можно ли обмануть украинское мобильное приложение, следящее за иностранцами.

Курортный сезона, в принципе, в разгаре. Должен быть. Но в разгаре пока только коронавирусный сезон. Популярные украинские курорты открыты, но пока не для отдыхающих из Молдовы.

Тем нашим согражданам, которые все-таки решатся поехать за морем на Украину, необходимо знать несколько простых правил.

Первое - покупка медполиса. Его должна выдавать компания, которая зарегистрирована в Украине, или иностранная страховая компания, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины (ассистанс). Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действовать весь срок пребывания в Украине стоит около 200-400 леев).

Второе - обсервация в течение 14 суток на территории Украины (необходимо скачать специальное приложение, которое имеется на сайте посольства Украины в Молдове, и отслеживающее вашу геолокацию по адресу, который вы указали на таможне) . Правда, 26 июня кабмин Украины своим решением разрешил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный после пересечения государственной границы.

Яблоку негде упасть. Фото: Думская.

Корреспондент "Комсомолки" попытался узнать, как это все действует.

- Нет нормальной формулы, чтобы понять, как человек может въехать на территорию Украины, - рассказал глава Союза украинской молодежи Молдовы Дмитрий Лекарцев. - Я сам звонил в посольство и вот что узнал. Если человек поехал на море и снял домик прямо на берегу с запасом продуктов, то проблем нет. Скажу, что это приложение, которое скачиваешь на телефон, реально работает и тебе могут два-три раза в день позвонить. Если не отвечаешь, то могут и подъехать. Штрафы очень большие - от 800 долларов.

- Если наш гражданин пройдет тестирование, он может не сидеть на обсервации?

- Даже если у вас отрицательный результат, в любом случае, страховка, в любом случае - обсервация, самоизоляция.

- Зачем тогда платить на наши деньги от 1000 до 2800 леев за тестирование, если по-любому сидеть на обсервации?

- В посольстве только разводят руками - ничем не могут помочь. И дипломаты не знают, возможно ли послабление режима и когда это произойдет.

В пунктах пропуска на молдо-украинской границе пока - тишина.

- За весь день только через КПП "Мирное" в сторону Украины проехал один автомобиль, - сообщила нам пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

- На границе вам сразу измерят температуру и вы подпишете обязательство находиться в течение 14 дней на карантине, - я позвонил перевозчикам, которые возят людей на Украину, благо на сайте объявлений немало их телефонов. - Если хотите избежать карантина, то идете в поликлинику и проходите тест на коронавирус. Если результат отрицательный, вы освобождаетесь от пребывания на карантине.

- Вы уже возили людей... были ли у них проблемы на границе?

- Пока нет, все проезжали. Главное - медстраховка.

Этот перевозчик в доконавирусные времена брал 75 евро до Одессы за машину (четыре пассажира). Сейчас - 120 евро.

- Сейчас пассажиров почти нет, поэтому нам нужен полный транспорт! - предупреждает перевозчик.

- Я звонил на украинскую таможню, мне сказали, что, в любом случае, придется сидеть на карантине, - ответили мне. - Сейчас никто не ездит, кому охота две недели сидеть на карантине?! Нет желающих...

Мои знакомые из Молдовы, уже лет двадцать живут под Одессой на берегу моря. Летом сдают комнаты отдыхающим.

- Пляжи полные, но отдыхают только местные, - говорят они. - Мы не видели машин с молдавскими номерами. И все вокруг жалуются, что срывается сезон: "Когда же границы откроют?! Мы так ждем молдаван!"

В общем, мало что ясно, придется немного подождать - хотя бы до 15 июля. Может, с этой даты Украина откроет свои границы и наши сограждане смогут хоть во второй половине лета понежиться на пляжах Коблево, Затоки и Приморска?...

ЛЕОНИД РЯБКОВ