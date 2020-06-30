Политическое движение UNIREA будет иметь своего кандидата на президентских выборах

Политическое движение UNIREA приняло решение выдвинуть своего кандидата на президентские выборы 1 ноября текущего года. Это лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, передает IPN со ссылкой на решение Совета UNIREA.

„Политическое движение UNIREA продолжит прилагать большие усилия для выявления единого унионистского кандидата, тем самым оставаясь открытым для предложений от других унионистских партий, ассоциативного сегмента, академических, профессиональных и художественных кругов и диаспоры для объединения унионистского политического и избирательного идеала на предстоящих президентских выборах”, - говорится в документе.

В то же время, Политическое движение UNIREA и объявленный кандидат Дорин Киртоакэ инициируют и будут участвовать в дискуссиях, дебатах, круглых столах и консультациях, чтобы найти оптимальное решение, согласованное с унионистским электоратом.

Политическое движение UNIREA подтвердило необходимость объединения унионистского политического сегмента и призвало другие унионистские партии присоединиться к движению.