Заработная плата врачей увеличится на 30% с 1 сентября и еще на 30% с 1 января

Зарплаты врачей увеличатся дважды. На первом этапе зарплаты медицинских работников увеличатся на 30% с 1 сентября, а с 1 января зарплаты медицинских работников будут увеличены еще на 30%. Еще одно увеличение на 40% состоится в первой половине следующего года. Решение было принято представителями правящей коалиции 29 июня на рабочем заседании, в котором также приняли участие премьер-министр Ион Кику и президент страны Игорь Додон, передает IPN.

Согласно пресс-релизу, представители ДПМ и ПСРМ также решили запустить программу Первый дом 6, в рамках которой сотрудники силовых учреждений получат 100% компенсацию от стоимости жилья, а это означает, что проценты будут полностью выплачены государством полицейским, военным, сотрудникам НЦБК, СИБ или Службы государственной охраны. На эти цели будет выделено из бюджета 20 млн. леев.

В то же время стороны обсудили и кредит в размере 100 млн. евро, который будет предоставлен Европейским Союзом для смягчения последствий COVID-19 в Республике Молдова. Условия предоставления денег были согласованы Республикой Молдова с Европейской комиссией, поэтому к концу июля деньги поступят в страну.

Фермеры получат помощь от государства и для этого ДПМ и ПСРМ договорились увеличить фонд субсидирования на 100 млн. леев.

В то же время парламентские фракции, премьер-министр и президент страны договорились, что в следующий период правительство придет в парламент с поправками в бюджет, что позволит увеличить ассигнования и в других секторах, таких как инфраструктура или бизнес-среда.