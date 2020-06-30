Сообщество СМИ требует изменения Закона о доступе к информации

Сообщество СМИ предлагает изменить Закон о доступе к информации и Закон о свободе информации, поскольку некоторые положения из них устарели. Основной целью выдвинутого проекта в этом смысле является введение в законодательство понятия „информация, представляющая общественный интерес”, а также понятия „персональные данные, представляющие общественный интерес”. Слушания по этому вопросу состоялись в понедельник, 29 июня, в рамках профильной парламентской комиссии, передает IPN.

По словам исполнительного директора Ассоциации независимой прессы Петру Маковея, представленный проект направлен на изменение десяти законодательных актов в различных областях. Он был передан законодательству со стороны неправительственных организаций в области СМИ, а также Ассоциации по защите частной жизни с просьбой зарегистрировать и рассмотреть его в основе обычной законодательной процедуры.

Представитель народного адвоката Светлана Русу отметила, что бюро поддерживает проект. Она также отметила, что ведомство обратило внимания и на вопросы, связанные с обращениями в письменной форме с запросами на информацию, представляющую общественный интерес. От средств массовой информации запрашивается электронная подпись в случае запроса информации, ссылаясь на Закон о подаче петиций, а в Законе о доступе к информации нет очень четких положений, касающихся отказа в доступе к информации, ссылаясь на Закон о подаче петиций. Этот вопрос требует ясности.

Председатель Ассоциации независимой прессы Еуджениу Рыбка отметил, что необходимо изменить Закон о доступе к информации в том числе для того, чтобы уменьшить сроки реагирования на запросы прессы. Проект необходим и должен быть принят как можно быстрее, отметил он.

Председатель парламентской подкомиссии, ответственной за СМИ Василе Нэстасе считает, что Закон о доступе к информации сыграл важную роль в развитии демократии. Он говорит, что после систематизации поправки будут переданы профильной комиссии, которая их поддержит.

Председатель Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский отметил, что тема изменения Закона о доступе к информации включена в План правительства на 2021 год. По его словам, 8 июля в рамках представленной им комиссии будет рассмотрен отчет об оценке Закона о доступе к информации и будет определен вариант, который может быть представлен парламенту.