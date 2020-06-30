Эколог: Уровень воды в реке Днестр сохранится высоким

Республика Молдова находится вне опасности наводнений и сильных дождей, которые поставили бы под угрозу населенные пункты вблизи крупных рек. Такое мнение высказал эколог Илья Тромбисткий в ходе передачи „Главное” на телеканале TVC 21.

„Я считаю, что пик наводнений прошел. В то же время, на июль в Карпатах прогнозируются большие дожди. Я не думаю, что последствия будут такими же серьезными, но уровень воды в реке Днестр сохранится высоким”, - заявил Илья Тромбисткий.

По словам эколога, большое количество воды из Карпат напрямую связано с вырубкой лесов. В частности, леса обладают высокой водопоглощающей способностью, но после обезлесения они больше не способны выполнять свою функцию в экосистеме.

Помимо наводнений, Республика Молдова ежегодно сталкивается с засухой. По мнению эколога, это происходит из-за того, что искусственно созданные озера в 1960-х годах были приватизированы или арендованы и использованы в частных интересах. Таким образом, в результате действий, предпринятых владельцами озер, реки с низким потоком высыхают.

Еще одна проблема высыхания рек заключается в том, что в результате сильных дождей реки заиливаются, а водные ресурсы теряются, утверждает Илья Тромбицкий.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила оранжевый код в связи с очень сильными осадками, прогнозируемыми в верхнем течении реки Прут (Украина). Гидрологи предупредили, что с 23 по 29 июня уровень воды в секторе Крива-Костешть-Стынка увеличится примерно на два метра. В то же время, в связи с решением Подкомитета по эксплуатации Гидротехнического узла Костешть- Стынка увеличить объем разлива воды из водохранилища Костешть- Стынка (река Прут) до 510 м3/с, Гидрологический центр предупреждает об увеличении уровня воды в секторе Костешть- Стынка-Кантемир на 2,5-3,5 м, а также в секторе Кантемир-Брынза на один-два метра.