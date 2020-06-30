Суд отклонил ходатайство Цуркана о восстановлении его в должности

Кишиневский районный суд отклонил ходатайство о приостановлении решения Конституционного суда, согласно которому Владимира Цуркана отстранили от должности председателя КС, а его место заняла судья Домника Маноле.

Согласно решению суда столичного района Рышкановка, акта пленума, согласно которому Цуркан был уволен с поста председателя – аннулирован не будет.

Решение может быть обжаловано в апелляционной палате в течение 15 дней с момента его вынесения.

Две недели назад Цуркан подал иск на решение Конституционного суда, освободить его от занимаемой должности председателя органа конституционного контроля. До этого, ещё в мае, он пытался обжаловать решение в КС, но его запрос отклонили.

Неделю назад, лидер “Нашей партии” и мэр города Бельцы Ренато Усатый заявил в эфире TV8, что президент Игорь Додон пытался “реализовать схему” по восстановлению Цуркана в должности. По мнению политика, планировалось “обмануть” специальную компьютерную программу, которая распределяет дела между судьями в случайном порядке. Однако судьи, отказались участвовать в данной “афере” и дело попало “не к тем судьям”, считает политик.

23 апреля Конституционный суд выдвинул вотум недоверия председателю суда Владимиру Цуркану. Новым главой КС выбрали судью Домнику Маноле.

На следующий день, Маноле заявила, что вотум недоверия Цуркану был связан с его телефонным разговором с президентом, который “поставил под сомнение независимость КС”. Она назвала эти действия “попытками влиять из вне на деятельность суда”.